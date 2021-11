Putina hnevajú Vojská NATO na hraniciach s Ukrajinou, je to červená čiara a vyvolá ráznu odpoveď

Obavy z invázie Ruska

Obavy z rozmiestnenia rakiet

30.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok dôrazne varoval Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO) pred rozmiestnením svojich jednotiek a zbraní na Ukrajine. Zároveň povedal, že to pre Rusko predstavuje „červenú čiaru“ a vyvolá ráznu odpoveď Moskvy.V ostatnom období narastajú obavy, že by Moskva mohla pripravovať inváziu k svojmu susedovi. V blízkosti hraníc s Ukrajinou nastalo v nedávnych týždňoch značné zhromažďovanie ruských vojakov, ktorých je údajne až 90-tisíc.Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zasa pred niekoľkými dňami oznámil, že tamojšia rozviedka odhalila plány na štátny prevrat podporovaný Ruskom.Putin uviedol, že Moskva je rovnako znepokojená cvičeniami NATO v blízkosti jej hraníc. Vyjadril obavy, že NATO by mohlo využiť ukrajinské územie na rozmiestnenie rakiet schopných zasiahnuť ruské veliteľské centrá za päť minút.„Výskyt takýchto hrozieb pre nás predstavuje ‚červenú čiaru‘. Dúfam, že nakoniec zvíťazí zdravý rozum a zodpovednosť za svoje krajiny a globálne spoločenstvo,“ povedal šéf Kremľa, ktorý priznal, že sa ešte nerozhodol, či bude kandidovať v najbližších prezidentských voľbách v roku 2024.