Mestá a obce v okolí Trnavy stiahli vlajky na pol žrde, prihlásili sa k štrajkovej pohotovosti

Zástava v Ratkovciach išla úplne dole

Príjmy samospráv majú byť vyššie

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vlajky na budovách viacerých samospráv v okolí Trnavy zostali od štvrtka stiahnuté na pol žrde. Nižšie išli na Mestskom úrade v Piešťanoch, Galante, ale aj v ďalších mestách a menších obciach.Mestá a obce sa týmto spôsobom prihlásili k štrajkovej pohotovosti, o ktorej v stredu rozhodli delegáti mimoriadneho snemu Združenia miesta a obcí Slovenska. V prípade nesplnenia ich požiadaviek pripraví ZMOS v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.V Ratkovciach v okrese Hlohovec mali na obecnom úrade zástavu, tá išla dolu úplne. Starosta Martin Červenka bol jedným z delegátov mimoriadneho snemu ZMOS.„Ja som na sneme vystúpil k nápadom a myšlienkam pána ministra financií, ktorý chce dať rodinám 50-eurovú poukážku na aktivity pre deti, ale tieto peniaze chce vziať mestám a obciam. Odkázal som mu, že tie aktivity pre deti zabezpečujeme my, mestá a obce. A keď nám zoberie peniaze, tak som zvedavý, kto ich potom zabezpečí,“ povedal Červenka. Ako dodal, vo svojom vystúpení tiež vyzval starostov, aby to nevzdávali a v októbrových komunálnych, ale aj krajských voľbách kandidovali.Galanta bude podľa primátora Petra Pašku okrem stiahnutia vlajky na pol žrde plniť všetky body z uznesení mimoriadneho snemu ZMOS. Členské mestá majú v rámci štrajkovej pohotovosti okrem iného aj obmedziť komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy či zabezpečovať prenesené kompetencie iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom.

Ministerstvo financií sa vo štvrtok ohradilo voči tvrdeniam predstaviteľov miest a obcí, že samosprávy budú mať menej finančných zdrojov. Ministerstvo zdôraznilo, že príjmy samospráv budú aj po zavedení opatrení na pomoc rodinám vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným.