Rusi podľa Zelenského zintenzívnili útoky na Donbase. Je to tam peklo a zahynulo už veľa ľudí, povedal

20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj povedal, že ruské jednotky zintenzívňujú svoje útoky v Donbase.„Je to tam peklo a to nie je prehnané,“ povedal vo svojom nočnom videopríhovore k národu. „Brutálne a úplne nezmyselné bombardovanie Sjevjerodonecka. Dvanásť mŕtvych a desiatky zranených len za jeden deň,“ dodal.Zelenskyj dodal, že v severovýchodnej Černihivskej oblasti ruské sily zaútočili na dedinu Desna, kde podľa neho zahynulo veľa ľudí a záchranári stále prehľadávajú trosky budov.„Bombardovanie a ostreľovanie našich ďalších miest, letecké a raketové útoky ruskej armády nie sú len vojenské operácie v čase vojny. Je to vedomý a kriminálny pokus zabiť čo najviac Ukrajincov. Zničiť viac domov, verejných priestorov, podnikov. Toto bude kvalifikované ako genocída ukrajinského ľudu a za toto budú okupanti určite postavení pred súd,“ skonštatoval ukrajinský prezident.