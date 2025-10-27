Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

27. októbra 2025

Mestá a obce vyvesia české aj slovenské vlajky, začal sa Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti


vlajka 676x441 27.10.2025 (SITA.sk) - Začal sa 2. ročník Týždňa česko-slovenskej vzájomnosti, ktorý potrvá od 27. októbra do 2. novembra 2025. Iniciatíva predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozefa Božika nadväzuje na 107. výročie vzniku prvej Československej republiky a Martinskej deklarácie, ktoré sú kľúčovými míľnikmi spoločných dejín.


Týždeň je venovaný upevňovaniu priateľstva, porozumenia a vzájomnej úcty medzi obyvateľmi Slovenska a Česka, ako aj posilňovaniu družobného partnerstva miest a obcí.

Počas podujatia vyvesia partnerské mestá a obce na oboch stranách rieky Moravy české a slovenské vlajky ako symbol vzájomnej úcty a spoločnej historickej pamäti. ZMOS vyzval mestá a obce, aby počas týždňa pripravili spoločenské, kultúrne a vzdelávacie podujatia pripomínajúce spoločné korene, jazykovú a kultúrnu blízkosť, literatúru, hudbu, demokratické tradície a občiansku angažovanosť. Súčasťou môžu byť aj pracovné stretnutia, online rozhovory, výmeny, výstavy a folklórne vystúpenia.

Tento rok sa do iniciatívy zapojilo niekoľko desiatok samospráv zo Slovenska a Česka, vrátane miest Sabinov, Nové Zámky, Ružomberok, Handlová, Partizánske, Michalovce, Revúca a ďalších. Zoznam zapojených miest a obcí sa počas týždňa rozširuje. Iniciatíva je realizovaná s podporou Svazu měst a obcí České republiky (SMO ČR) a zdôrazňuje, že vyvesovanie vlajok nie je len formálnym úkonom, ale symbolom jednoty, priateľstva a záväzkom chrániť tieto hodnoty v komunálnej praxi.


Spojenie Slovákov a Čechov v samostatnom štáte schvaľovala Clevelendská a neskôr Pittsburská dohoda podpísaná v USA 31. mája 1918. Dohoda Slovákom zaručovala širokú samosprávu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verejnom živote. Rakúsko-uhorská vláda odoslala 27. októbra 1918 vláde USA nótu, v ktorej oznámila, že prijíma mierové podmienky, čo znamenalo zánik habsburskej monarchie. Predstavitelia Národného výboru československého, ktorý sa vyhlásil za zákonodarný zbor, schválili zákon o vytvorení československého štátu 28. októbra 1918. Nezávisle od týchto udalostí sa už nasledujúci deň v budove banky Tatra v Turčianskom Svätom Martine stretlo vyše 200 slovenských národných a politických činiteľov z celého Slovenska. Slovenská národná rada sa 30. októbra 1918 v Turčianskom sv. Martine prijatím Deklarácie slovenského národa prihlásila k novému štátu - Československej republike. Tzv. Martinská deklarácia žiadala právo na sebaurčenie Slovákov na základe ich úplnej nezávislosti a vyjadrila vôľu slovenského ľudu žiť v spoločnom štáte s českým národom. Prvá republika trvala do Mníchovskej dohody v roku 1938.




Zdroj: SITA.sk - Mestá a obce vyvesia české aj slovenské vlajky, začal sa Týždeň česko-slovenskej vzájomnosti © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Československá republika Martinská deklarácia Vznik Československa (1918)
