 Pondelok 27.10.2025
27. októbra 2025

Gašpar to chcel dať na Danka a z miesta nehody ujsť, navyše šoféroval v šľapkách, tvrdí Holečková


Tagy: Dopravná nehoda Riaditeľ SIS

Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar chcel z miesta nehody ujsť a navyše šoféroval v ...



66cc983b00ce5234475927 676x451 27.10.2025 (SITA.sk) - Riaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavol Gašpar chcel z miesta nehody ujsť a navyše šoféroval v šľapkách. Tvrdí to na sociálnej sieti poslankyňa Národnej rady za SaS Martina Holečková.


„Chcel to dať na Danka. Pavol Gašpar šoféroval v šľapkách a po svojej nehode sa opakovane pokúšal pohnúť s autom a odísť z miesta nehody. Keďže mal však poškodenú nápravu, tak sa mu to nepodarilo. Toto nehovorí len tak hocikto, hovorí to rodina, do ktorej Pavol Gašpar narazil,“ uviedla Holečková.

Zranilo sa 14-ročné dievča


Zároveň dodala, že takéto verejné vyjadrenia rodiny si vyžadujú veľkú dávku odvahy. Každý, kto pochádza z Nitry a okolia, podľa nej vie, čo to znamená postaviť sa klanom z Nitry.

„Táto rodina si však Gašparovcov nevybrala ako svoj terč, jediné čo chcú, je to, aby bola celá nehoda spravodlivo vyšetrená a oni mohli kľudne žiť ďalej. Po tom istom volám aj ja. Som presvedčená o tom, že kebyže nezverejňujem nejasnosti, ktoré sprevádzajú vyšetrovanie, tak by už celá nehoda bola zametená pod koberec,“ argumentuje Holečková.

V sobotu 30. augusta ráno šéf SIS Pavol Gašpar havaroval na žltom športovom aute na Dobšinského ulici v Nitre, pri nehode sa zranilo 14-ročné dievča. Matka dievčaťa na sociálnej sieti napísala, že Gašpar sa o jej zranenú dcéru vôbec nezaujímal. „Ani len zo slušnosti sa nezaujímal. Po celý čas sa zdržiaval štyridsať až päťdesiat metrov od dieťaťa, ktoré utrpelo najviac,“ uviedla.

Krajský šéf na mieste nehody


SaS upozorňuje na viaceré nejasnosti, ako napríklad to, že krajský policajný šéf Branislav Hajnovič sa objavil na mieste nehody v civilnom oblečení. Polícia sa podľa opozičnej strany snaží nehodu ututlať, tá to odmieta.

Podľa Gašpara išiel Hajnovič po dva a pol hodine okolo miesta nehody s manželkou v civilnom aute a bolo prirodzené, že zastavil a riešil svojich podriadených, aby organizovali dopravu. Taktiež tvrdí, že sa po nehode sa zaujímal o zdravotný stav zúčastnených.


Zdroj: SITA.sk - Gašpar to chcel dať na Danka a z miesta nehody ujsť, navyše šoféroval v šľapkách, tvrdí Holečková © SITA Všetky práva vyhradené.

