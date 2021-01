Mestá na východe Slovenska bojujú so snehovou nádielkou (foto)

Sneženie v Prešove napoludnie ustalo

Spadnuté stromy v Humennom

Skrížený kamión pri Spišskej Novej Vsi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 (Webnoviny.sk) - Husté sneženie z nedele 24. na pondelok 25. januára skomplikovalo dopravnú situáciu na celom východnom Slovensku.Od skorých ranných hodín odstraňujú sneh aj zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb Mestského úradu vo. Ako informovala hovorkyňa mesta Eva Fedorňáková, dôraz je položený na zjazdnosť komunikácií pre kritickú infraštruktúru, následne na komunikácie v kopcoch a ostatné.„Uchádzači o zamestnanie vykonávajúci menšie obecné služby pre mesto Vranov nad Topľou čistia schodištia na sídliskách, autobusové zastávky, priechody pre chodcov a chodníky. Ťažký mokrý sneh láme stromy, na ich odstraňovaní sa intenzívne pracuje,“ uviedla hovorkyňa.Mestomá od skorého rána v teréne všetky dostupné mechanizmy. Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, od 03:00 je v teréne 11 mechanizmov a 28 pracovníkov zimnej údržby.Do 10:00 vyčistili pluhmi a posypali viac ako 320 km prešovských ciest. „Okrem ciest pluhujú a čistia chodníky, nástupištia MHD, priechody pre chodcov, lávky a schodiská v meste. Cesty sú aktuálne prejazdné, neustále odhŕňané a máme aj dostatok posypového materiálu,“ skonštatovala Šitárová.Zároveň tlačová referentka zdôraznila, že vzhľadom na neustále sneženie je potrebné opakovane odhŕňať všetky cesty, chodníky, schody, zastávky MHD aj priechody pre chodcov, ktoré už boli vyčistené. „Na Dubovej, Smrekovej a Čapajevovej ulici pod váhou ťažkého snehu spadlo niekoľko stromov. Mesto Prešov preto prosí občanov o zvýšenú opatrnosť nielen pri jazde autom, ale aj pri prechádzaní pešo vo všetkých častiach mesta,“ dodala. Sneženie v meste napoludnie ustalo.Od skorých ranných hodín zasahujú aj cestári v meste. Ako agentúru SITA informoval Marián Škuba z tlačového referátu Mestského úradu v Humennom, Technické služby mesta Humenné nasadili do terénu odhŕňače, sypače i traktory.„Ako prvé prešli údržbou tradične kopcovité lokality mesta, ako sú Poľana, Kudlovce, Majakovského ulica, Dubník, Košická ulica na Sídlisku pod Sokolejom. Krátko po 09:00 boli upravované už druhýkrát. Nasledovali menej frekventované cesty a chodníky,“ uviedol Škuba.Ako dodal, v poludňajších hodinách je naplánovaná úprava pešej zóny a Južného námestia. „Zamestnanci Technických služieb odstraňovali v meste aj tri spadnuté stromy,“ doplnil.Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) nasadila do terénu všetky mechanizmy. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.Aj napriek tomu, že od 2:00 Správa ciest KSK čistila horský priechod Dargov, okolo 7:00 sa na tomto úseku skrížili kamióny a cesta je dočasne neprejazdná. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky musia vodiči zvýšiť opatrnosť aj na úseku cesty pred mostom cez vodnú nádrž Ružín, kde ráno hlásili popadané stromy, na mieste zasahujú hasiči. Krajskí cestári vyzývajú na zvýšenú opatrnosť pri prejazde cez Slanec, premávku tu riadi polícia.„Správa ciest Košického samosprávneho kraja má v teréne všetky svoje mechanizmy, s preventívnym posypom sme začali ešte v noci, pred tým, než začalo výdatnejšie snežiť. Nakoľko bol v Košickom kraji vyhlásený I. situačný stupeň pre husté sneženie, na pomoc sme povolali aj mechanizmy od externých zmluvných partnerov Správy ciest KSK,“ informoval riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč. Ťažko prejazdný je aktuálne aj úsek cesty cez Folkmarský kopec, pre popadané stromy zasahujú na mieste hasiči.V okrese Spišská Nová Ves mali pracovníci Správy ciest KSK od 21:00 v nedeľu do pondelkového rána 43 výjazdov. Dopravnú situáciu komplikuje od 6:00 na úseku cesty III/3244 pri Spišskej Novej Vsi skrížený kamión a skrížený kamión zaznamenali cestári o 7:00 aj na ceste v mestskej časti Novoveská Huta. Úplne uzavretý pre nákladnú dopravu nad 3,5 tony je úsek Dobšinský kopec – Stratená. Keďže sa nachádza v ochrannom pásme, nie je možné cestu posýpať soľou.Cesty v okresoch Trebišov, Michalovce a Rožňava sú už prejazdné. Do pondelňajšieho rána spotrebovali krajskí cestári viac ako 480 ton posypového materiálu, prepluhovali 850 kilometrov ciest a absolvovali 120 výjazdov. V teréne je takmer 100 mechanizmov, ktoré naďalej pracujú na zabezpečení zjazdnosti krajských ciest.