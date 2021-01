Únia miest Slovenska žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov, aby sa dohodli na ďalšom postupe

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.1.2021 - Únia miest Slovenska (ÚMS) žiada urýchlené zvolanie konzília odborníkov. V tlačovej správe, ktorú zaslala hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová, to uviedol prezident únie Richard Rybníček. Konzílium odborníkov by podľa neho malo zasadnúť, zhodnotiť výsledky celoslovenského skríningu a rozhodnúť o ďalšom postupe.Podľa Rybníčka by konzílium malo prehodnotiť platné uznesenie vlády, podľa ktorého sa má Slovensko rozdeliť na 37 okresov s horšími výsledkami a 36 okresov s lepšími výsledkami. Nutné pritom podľa ÚMS bude prihliadať na fakt, že epidemická situácia je v jednotlivých mestách odlišná.„Vláda dostala exaktné čísla, teraz ich je potrebné posunúť expertom a odborníkom, pretože len oni dokážu reálne posúdiť, ako ďalej postupovať. Mestá sú pripravené, aby tam, kde sa ukáže ďalšie testovanie ako potrebné, zabezpečili pre obyvateľov bezpečnú a efektívnu možnosť dať sa otestovať. To, že štát bude stáť pri mestách a poskytne im všetko potrebné, je taktiež kľúčové,“ povedal Rybníček.Na spoločnom stanovisku ÚMS sa v pondelok 25. januára uznieslo všetkých 56 primátoriek a primátorov členských miest únie. Tí spolu zastupujú viac ako dva milióny obyvateľov Slovenska.