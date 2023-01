Mestám a obciam zhasína nádej, KDH podporí samosprávy v avizovaných protestoch

KDH stojí na strane samospráv

Dostatočné finančné krytie





Samosprávy 30. januára od 19:00 do 19:30 protestne zhasnú verejné osvetlenie, čím budú vláde signalizovať svoju nespokojnosť. Informovalo o tom Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS ), ktoré je autorom protestnej iniciatívy s názvom „Mestám a obciam zhasína nádej.“ Cieľom protestného zhasnutia je reakcia na vážnu situáciu v samospráve, ktorá súvisí s ekonomikou, energetikou, ako aj s negatívnymi dopadmi rozhodnutí vlády.

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Dve tretiny všetkých služieb poskytujú každému občanovi obce či mestá, nie priamo štát, a preto je neakceptovateľné, aby štát samosprávy odrezal od peňazí. Potrebujú okamžitú pomoc. Uviedlo to Kresťanskodemokratické hnutie (KDH ), ktoré je rozhodnuté podporiť samosprávy v rámci avizovaných protestov.Strana KDH vyhlásila, že je pripravená tento spôsob prejavu nespokojnosti a zúfalstva podporiť aj prostredníctvom svojich starostov a primátorov. KDH chce týmto spôsobom apelovať na vládu v demisii, aby začala s okamžitou pomocou pre samosprávy, ktorým zobrala zhruba 600 miliónov eur a zároveň sa nepostarala o to, aby im ceny energií nestúpli na trojnásobné až päťnásobné sumy.„KDH stojí na strane samospráv a stavovských organizácií Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska v ich oprávnených požiadavkách na kompenzácie výpadkov príjmov. S avizovanou pomocou od ministerstva hospodárstva sa reálne nič nedeje a splatnosť zálohových faktúr za energie sa blíži ku koncu,“ vyhlásil podpredseda KDH Tomáš Merašický. „Aj tieto problémy nás o to viac presviedčajú, že je nutné zmeniť legislatívu a prijímať zákony, aby v kritických situáciách, ktoré si verejné inštitúcie a samosprávy nespôsobili vlastnou vinou, garantoval dodávku energií v primeraných cenách štát," doplnil Merašický s tým, že návrhom KDH je aj zmena ekonomických zákonov a spôsob financovania samospráv.Predseda KDH Milan Majerský doplnil, že samosprávy sú kľúčové, keďže sú ľuďom najbližšie a pomáhajú im. Podľa neho je normálne, aby im bolo vzhľadom na rozsah ich kompetencií dané dostatočné finančné krytie.