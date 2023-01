Vajcia sa v USA stali symbolom inflácie, sú o 60 percent drahšie a ľudia ich pašujú z Mexika

Šírenie vtáčej chrípky

Na odvetvie malo mierny vplyv

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Cena kartónu vajíčok sa v USA stala symbolom inflácie. K záveru roka 2022 jeho cena medziročne stúpla o 60 percent. Výrazne sa preto rozmnožili pokusy o pašovanie vajíčok z Mexika. Americká pohraničná stráž uviedla, že počet vajíčok a hydiny zadržaných na hraniciach od 1. októbra do 31. decembra vzrástol o 108 percent.Kupujúci sa okrem toho snažia vyhľadávať miestne farmy, z ktorých môžu byť vajíčka lacnejšie. Informuje o tom web The Guardian.Organizácia The American Egg Board, ktorá sa zameriava na propagáciu vajec pre ľudskú spotrebu, uviedla, že dôvodom rastu ich cien je bezprecedentné šírenie mimoriadne nákazlivého variantu vtáčej chrípky H1N1.Organizácia Farm Action, ktorá bojuje proti monopolistickej korporátnej kontrole potravinárskeho odvetvia v USA, však po preskúmaní dostupných finančných údajov z odvetvia produkcie vajíčok listom vyzvala americkú Federálnu komisiu pre obchod (FTC), aby prešetrila rekordné ceny.Farm Action totiž zistila, že šírenie vtáčej chrípky malo „na odvetvie očividne mierny vplyv“ a vo všeobecnosti zmenšilo priemernú veľkosť chovov nosníc v porovnaní s rokom 2021 o maximálne šesť percent.Viceprezident a finančný riaditeľ spoločnosti Cal-Maine, ktorá je najväčším dodávateľom vajíčok v USA, však s postojom Farm Action nesúhlasí. Max P Bowman vo vyhlásení uviedol: „Predovšetkým náklady na krmivo, pracovnú silu, pohonné látky a balenie sa výrazne zvýšili, čo ovplyvňuje náklady výroby a tým aj veľkoobchodné a maloobchodné ceny vajíčok“.