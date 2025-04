Meštiansky dom v Levoči roky zíval prázdnotou, po rekonštrukcii bude multifunkčný – VIDEO, FOTO

Budova bola nevyužívaná

9.4.2025 (SITA.sk) - Práce na obnove meštianskeho domu na Námestí Majstra Pavla 47 v Levoči, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou , sú už za polovicou. Informoval o tom v stredu médiá počas brífingu mesta v rámci návštevy objektu projektant Milan Dzurilla.V priestoroch objektu, ktorý bol v havarijnom stave, bude po skončení prác sídliť Turistická informačná kancelária, zážitková expozícia cykloturistických trás, verejné toalety, úschovňa batožín i remeselné dielne. Presťahuje sa do nej aj Galéria mesta Levoča. Projekt si vyžiada takmer 3,3 milióna eur vrátane DPH, mesto získalo na tento účel prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na námestí v Levoči je podľa jej primátora Miroslava Vilkovského 330 národných kultúrnych pamiatok. „Toto bola jedna z najvýznamnejších, pričom od požiaru v roku 1923 tu nebol žiaden stavebný zásah. Až v roku 2020 sme dali obnoviť strechu,“ opísal.Pred začiatkom komplexnej obnovy však bola budova v kritickom stave. Jednotlivé prvky budovy poškodzovala vlhkosť, v znehodnotenom stave boli okná, dvere či podlahy a omietky, technické rozvody boli v havarijnom stave.Pred rekonštrukciou bola budova nevyužívaná, v dávnej minulosti v nej boli nájomné byty. Meštiansky dom bol podľa Dzurillu postavený v gotike. Ako však vysvetlil, každých sto rokov menil svoju podobu v závislosti od majiteľov. Posledná významnejšia rodina vlastnila objekt začiatkom 20. storočia, neskôr ho prebralo mesto.„Renesančná etapa bola najvýznamnejšia, počas toho bol jej majiteľom duk,“ doplnila pamiatkárka z levočského pracoviska Krajského pamiatkového úradu Prešov Zuzana Suržinová. Podľa jej slov sa však počas súčasných prác snažia zachovať všetky stavebné etapy, no chýbať nebudú ani moderné prvky.Obnovu budovy v blízkosti Baziliky sv. Jakuba a historickej radnice odštartovali vlani v apríli a potrvá do konca roka. Mesto získalo na tento účel prostriedky z Plánu obnovy a odolnosti SR vo výške viac ako 2,9 milióna eur, o ďalšie prostriedky na dofinancovanie sa uchádza cez program Obnovme si svoj dom vo výške približne 600-tisíc eur.„Počas výstavby sa vyskytli aj nepredvídané okolnosti, čo v týchto historických budovách býva štandardné. Mesto bude musieť dofinancovať neoprávnené výdavky ešte aj z vlastných zdrojov,“ objasnil primátor.Podľa referentky investičného oddelenia mesta Levoča Viery Ungerovej zatiaľ práce pokračujú podľa harmonogramu a do konca roka 2024 sa na stavbe podarilo preinvestovať približne 980-tisíc eur.Projekt prináša nielen obnovu historických prvkov, ale aj modernizáciu, ktorá zníži energetickú náročnosť budovy. Hlavným cieľom obnovy je komplexná sanácia vlhkosti, izolácia muriva a podzemných častí, zateplenie budovy, výmena rozvodov i zabezpečenie bezbariérovosti budovy.Vlani v objekte zrealizovali všetky prípojky, odvlhčili celý objekt, či zrealizovali búracie práce, ktoré sa týkali zásahov z 20. storočia. Zreštaurovali tiež hlavnú fasádu. Počas zimného obdobia namontovali nové okná a pokračovali rekonštrukčné práce.V tomto roku ešte plánujú dokončiť umelecko-remeselné zásahy na fasáde a historických portáloch. „Ukončujeme kanalizáciu, kúrenie. V hornej časti budovy začíname s dlažbami na zemi, omietky máme na 60 percent hotové. Všetky práce zatiaľ stíhame termínovo,“ zhodnotil za zhotoviteľa stavbyvedúci Radovan Chren.