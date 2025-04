Akcie Applu už klesli o vyše 20 %, čo vymazalo z jej hodnoty viac ako 700 miliárd dolárov. Apple stratil titul najhodnotnejšej spoločnosti

Trhová hodnota Applu sa aktuálne znížila na približne 2,6 bilióna dolárov. Microsoft medzitým poskočil a jeho hodnota dosiahla 2,64 bilióna dolárov.

Výrobca iPhonov čelí rastúcim výzvam v súvislosti s novými americkými clami prezidenta Donalda Trumpa. Od stredy dosahujú kombinované dovozné clá na tovar z Číny, kde sa montuje väčšina iPhonov, až 104 %, čo vyvoláva obavy z nákladov Applu v rámci dodávateľského reťazca.

Podľa denníka Wall Street Journal Apple teraz plánuje dodávať iPhony do USA z Indie, zatiaľ však generálny riaditeľ Tim Cook žiada o výnimku z ciel. Tovar dovážaný z Indie čelí americkému clu vo výške 27 %.

Analytici upozorňujú, že situácia je príliš neistá na to, aby sa spoločnosť zaviazala k dlhodobým zmenám dodávateľského reťazca. Predstavitelia Bieleho domu stále tlačia na Apple, aby presunul výrobu do USA.

Minister obchodu Howard Lutnick sa pýtal, prečo Apple stále vyrába iPhony v Číne, pričom naznačil, že lacnejšiu zámorskú výrobu by mohli nahradiť roboty a miestna pracovná sila.

Dan Ives z finančnej spoločnosti Wedbush Securities pre CNN povedal, že žiadnu spoločnosť nezasiahli clá tak ako Apple. Presun výroby iPhonov do USA by podľa neho mohol zvýšiť cenu jedného zariadenia na 3500 dolárov, pričom spoločnosť Apple by trvalo tri roky a stálo by ju zhruba 30 miliárd dolárov, kým by presunula len 10 % svojho dodávateľského reťazca do USA.