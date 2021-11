Mesto Banská Bystrica zatvorí z ekonomických dôvodov až do odvolania plaváreň na Štiavničkách

Snažia sa získať žolíka

Zabezpečili očkovanie v Európe

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Banskobystrická plaváreň na Štiavničkách bude od pondelka 8. novembra až do odvolania zatvorená.Ako informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková , dôvody sú ekonomické, lebo radnica eviduje zhoršovanie epidemickej situácie a očakáva pokles povolenej návštevnosti.Banskobystrický okres bude od nasledujúceho týždňa zaradený podľa COVID automatu do tretieho stupňa ohrozenia, a bude teda v čiernej farbe.Mesto sa snaží získať žolíka, ktorým je hranica 65 % zaočkovaných ľudí vo veku nad 50 rokov. Keby sa túto hranicu podarilo dosiahnuť, okres by sa už do čiernej farby nedostal.Dnes v ňom chýba zaočkovať proti ochoreniu COVID-19 ešte približne 250 ľudí nad 50 rokov veku.Banskobystrický samosprávny kraj aj za týmto účelom zabezpečil výjazdové očkovacie jednotky, ktoré budú v sobotu 6. novembra k dispozícii záujemcom o očkovanie priamo v obchodnom centre Európa v Banskej Bystrici. Očkovať budú jednodávkovou vakcínou Janssen.