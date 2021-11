Zamestnanci odmietajúci očkovanie proti koronavírusu to budú mať v Lotyšsku ťažké, hrozí im prepustenie z práce

Povinnosť očkovania sa rozširuje

V krajine platí čiastočný lockdown

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia v Lotyšsku budú môcť prepustiť zamestnancov, ktorí sa odmietnu zaočkovať proti koronavírusu. Príslušnú normu schválil vo štvrtok večer lotyšský parlament.Zamestnávatelia budú musieť najskôr zistiť, či pre dotknutých zamestnancov existuje iná vhodná pozícia alebo či môžu pracovať z domu. Zamestnanci si musia vybaviť očkovací preukaz do 15. novembra.Tlačová agentúra Baltic News Service citovala lotyšské ministerstvo spravodlivosti, podľa ktorého zamestnancov bez vakcinačného certifikátu možno označiť za nespôsobilých pre výkon práce.Očkovanie proti koronavírusu už v Lotyšsku požadujú od pracovníkov v zdravotníctve, školstve a zariadeniach sociálnej starostlivosti.Teraz sa povinnosť rozširuje na všetky pozície, ktoré zahŕňajú kontakt so zákazníkmi, alebo kde to zamestnávateľ považuje za nutné z iných dôvodov.Minulý mesiac Lotyšsko zaviedlo zákaz vychádzania v čase od 20:00 do 5:00. Väčšina obchodov je zatvorená a nie sú ani povolené zhromaždenia vo vnútorných aj vonkajších priestoroch.To platí aj pre zábavné, športové a kultúrne podujatia. Čiastočný lockdown v Lotyšsku platí do 15. novembra.