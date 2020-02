Mesto Bardejov si splnilo predsavzatie, zabezpečilo ubytovanie pre 12 rodín z evakuovanej bytovky

Nik nenocoval v telocvični

Únik vody, skrat a požiar

2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Mestu Bardejov sa počas sobotnej noci podarilo zabezpečiť náhradné ubytovanie pre všetky rodiny, ktoré o to požiadali v súvislosti s ich evakuáciou po požiari 11-poschodovej bytovky na ulici Pod papierňou. Ako agentúru SITA informoval hovorca mesta Bardejov Štefan Hij, celkovo zabezpečili ubytovanie pre 28 ľudí z 12-tich rodín.„Ubytovanie sme zabezpečili v štyroch zariadeniach. Nikto z tých, ktorí požiadali o ubytovanie, nenocoval v telocvični, kde sme ľudí počas soboty dočasne umiestnili. Všetci majú zabezpečenú strechu nad hlavou v penziónoch na území mesta. Niektorí sa ubytovali včera, niektorí v priebehu dnešného dňa, niektorí pribudnú zajtra. Všetci majú zabezpečení stravu. Takže to predsavzatie, ktoré si samospráva dala, aby v sobotu večer už trávili v normálnych podmienkach, sa podarilo naplniť,“ skonštatoval Hij.Ako dodal, stále platí možnosť pre obyvateľov bytovky prísť si v sprievode polície zobrať z bytov potrebné osobné veci. „Aj počas dnešného dňa túto možnosť ľudia často využívajú,“ uviedol hovorca.Na území mesta naďalej platí vyhlásená mimoriadna situácia. Podľa Hija zrejme potrvá až do návratu ľudí do bytovky, čo sa predpokladá najskôr o dva týždne.Únik vody s následným požiarom vznikol v sobotu 1. februára okolo 2. hodiny v noci. K úniku väčšieho množstva vody malo prísť na šiestom poschodí, odkiaľ sa voda dostala do spodných priestorov bytovky.Následkom toho vznikol skrat a začala horieť elektroinštalácia a stupačky, cez ktoré sa dym dostal po najvrchnejšie poschodia 11-poschodovej budovy. Na mieste zasahovalo 22 hasičov s desiatimi kusmi techniky. K dispozícii bol aj evakuačný autobus. Evakuovaných muselo byť všetkých 108 obyvateľov bytovky, 17 z nich, vrátane štyroch detí, museli po nadýchaní sa splodín horenia ošetriť v bardejovskej nemocnici.Nikto z nich nebol v ohrození života. Krajské riaditeľstva Policajného zboru v Prešove začalo trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Polícia bude zabezpečovať stráženie bytovky do pondelka 3. februára.