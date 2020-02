Vodič SUV narazil do skupiny detí na chodníku, pri nešťastí zomreli traja súrodenci

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vodič v Sydney, údajne pod vplyvom alkoholu, vrazil v sobotu so svojím SUV na chodníku do skupiny siedmich detí, pričom štyri zabil a piate vážne zranil. Deti si šli kúpiť pred ôsmou večer miestneho času zmrzlinu, keď sa nešťastie stalo.Polícia vodiča identifikovala ako Samuela Davidsona, ktorý už čelí viacerým obvineniam vrátane zabitia.Tri z detí boli súrodenci, ich brat sa nachádza v nemocnici vo vážnom stave. Ich rodičia mali celkovo šesť detí. Štvrté dieťa, ktoré zomrelo, bolo tiež z príbuzenstva. Obete mali od deväť do 13 rokov.Dve dievčatá utrpeli počas nárazu len ľahšie zranenia. Vodiča, ktorý neutrpel žiadne zranenia, zatkli na mieste činu a momentálne sa nachádza vo väzbe.