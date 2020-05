Mesto Bratislava chce opäť získať kontrolu nad vodárňami, odkúpi Kmotríkov podiel v Infra Services

Úspory sa prejavia okamžite

Financie z mestských podnikov neskončia v súkromných rukách

Zmluva bude prístupná verejnosti

Oprava infraštruktúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Magistrát hlavného mesta chce opäť získať maximálnu kontrolu nad Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou (BVS) . V pondelkovej tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková."Mesto Bratislava predstavuje návrh, ktorým BVS získa od podnikateľa Ivana Kmotríka podiel v servisnej firme BVS Infra Services (IS)," informuje mesto a dodáva, že pokiaľ tento návrh schvália poslanci mestského zastupiteľstva a valné zhromaždenie spoločnosti, desaťročné profitovanie súkromného vlastníka na bratislavskej vodárenskej infraštruktúre sa skončí.Podľa návrhu zaplatí BVS za prevod akcií minoritnému vlastníkovi Grafobal Group development, a. s. (GGD) 6 miliónov eur.Vďaka transakcii sa stane BVS stopercentným akcionárom firmy IS, ktorej za jedno euro ročne na tri roky zostane v nájme areál, kde aktuálne sídli. "BVS spolu s tým získa aj možnosť prehodnotiť všetky zmluvné vzťahy IS s externým prostredím a zastaviť aktivity firmy, ktoré nie sú v súlade s verejným záujmom," vysvetlil magistrát.Celá transakcia bude podľa mesta financovaná z úveru od banky a splatená z úspor, ktoré BVS dosiahne zrušením nevýhodných zmlúv a zmluvne garantovanej marže IS, ktorú si pripočítava k činnostiam zabezpečovanými pre BVS cez subdodávateľov."Úspory z navrhovanej transakcie sa prejavia prakticky okamžite, BVS sa vložené prostriedky vrátia na prevádzkových úsporách a odstránení rizika zmluvných pokút už do konca roka 2022," vysvetlilo mesto a dodalo, že prakticky hneď po uskutočnení transakcie bude môcť BVS a IS začať aj so súťažami na obnovu infraštruktúry.Prvá časť obnovy v hodnote desať miliónov eur je pripravená na okamžité vyhlásenie a ďalšie budú podľa mesta nasledovať."Len vďaka zrušeniu zmluvnej desaťpercentnej marže pre IS za každú investíciu a rekonštrukciu bude možné do konca roku 2022 zmodernizovať minimálne o päť kilometrov infraštruktúry viac," dodal bratislavský magistrát."Získaním akcií IS do stopercentného vlastníctva BVS tak skončí éra, keď financie z mestských podnikov končili v rukách súkromných investorov," podotklo mesto a doplnilo, že zároveň sa BVS vyhne vysokým nákladom na vybudovanie novej servisnej organizácie a k vypovedaniu a prehodnoteniu nevýhodných zmlúv s externými dodávateľmi príde o tri roky skôr ako pri iných variantoch."Odhliadnuc od časového aspektu sú náklady na nákup techniky, sietí a personálne zabezpečenie spoločnosti odhadnuté na minimálne šesť miliónov eur," dodal magistrát.Podľa návrhu zaplatí BVS za prevod akcií minoritnému vlastníkovi GGD 6 miliónov eur. Za vystúpenie z IS minoritný akcionár získa aj areál vo vlastníctve IS, ktorého hodnota je znalcom vyčíslená na 2,5 milióna eur a polovicu finančných prostriedkov z účtu IS ku dňu 30. apríla, čo predstavuje sumu 2 milióny eur."Pôvodný menšinový akcionár vložil pri vstupe do spoločnosti 6,5 milióna eur navýšením základného imania prostredníctvom peňažného vkladu," uvádza mesto."Tak ako poslanci mestského zastupiteľstva aj verejnosť dostane k dispozícii zmluvnú dokumentáciu, všetky podkladové materiály, valuáciu audítorskej firmy, znalecké odhady a ďalšie dokumenty potrebné na posúdenie efektívnosti a návratnosti transakcie, ktoré zverejníme v piatok 22. mája," uviedol magistrát a dodal, že kúpa spoločnosti v roku 2020 je najvýhodnejšou z posudzovaných alternatív, finančne sa vráti do troch rokov a vytvára predpoklad ďalších úspor z väčšieho rozsahu možných investícii BVS."Z plánovaných investícií zmodernizuje BVS o približne 10 percent viac infraštruktúry ako pri scenári bez zmeny alebo pri iných scenároch," doplnilo mesto.Pokiaľ transakciu poslanci hlasovaním odsúhlasia, prevod akcií podľa pripravovanej zmluvy o prevode akcií medzi BVS a menšinovým vlastníkom IS firmou GGD vstúpi po splnení ostatných odkladacích podmienok, ako napr. schválenie valného zhromaždenia BVS do platnosti.Vďaka odkúpeniu 49-percentného Kmotríkovho podielu v IS bude môcť BVS začať s opravou svojej infraštruktúry. "Dnes je v regióne BVS po svojej technickej životnosti takmer 500 kilometrov vodovodných a kanalizačných potrubí," uvádza BVS, ktorá má na základe zmlúv z minulosti povinnosť všetky investičné akcie ponúknuť najprv spoločnosti IS."Tá si na základe nevypovedateľných zmlúv vždy prihodí desaťpercentnú maržu, ak ich robí cez subdodávky. To predražuje opravu infraštruktúry a znemožňuje BVS rokovať priamo so subdodávateľmi," doplnila BVS, podľa ktorej úspory, ktoré vzniknú zrušením nevýhodných zmlúv s IS, prevýšia náklady spojené s ukončením vzájomnej spolupráce s menšinovým akcionárom."Transakcia je preto samofinancovateľná prostredníctvom bankového úveru," uzavrela BVS.