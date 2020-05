Fiat Chrysler žiada od talianskej vlády úver na naštartovanie sektoru v hodnote viac ako šesť miliárd eur

Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusu

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Taliansko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FAC) potvrdila, že požiadala o úver garantovaný talianskou vládou, ktorý má pomôcť opätovne naštartovať automobilový sektor po reštrikciách spôsobených koronavírusom. Skupina FCA uviedla, že chce úver 6,3-miliardy eur prostredníctvom banky Intesa SanPaolo . Tieto peniaze by boli "určené výlučne na financovanie aktivít FCA v Taliansku," uviedla firma.Časť politikov z talianskej vládnej koalície spochybňuje úver pre automobilku, ktorá v roku 2014 po fúzii s americkým Chryslerom presunula svoje legálne sídlo do Holandska a finančné sídlo do Británie.Premiér Giuseppe Conte však uviedol, že lepšou otázkou je to, prečo je pre veľké firmy atraktívnejšie presunúť legálne a finančné sídlo za hranice.Fiat Chrysler začal opätovne otvárať talianske závody koncom apríla. Automobilka zamestnáva 55-tis. ľudí v talianskych závodoch a 26 výskumných a vývojových centrách, čo znamená, že je najväčšou talianskou priemyselnou skupinou.