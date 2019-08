Mesto Bratislava deklaruje záujem riešiť situáciu v mestskej polícii

Na snímke príslušníci Mestskej polície v Bratislave. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 12. augusta (TASR) – Mestská polícia v Bratislave bola dlhodobo finančne aj personálne poddimenzovaná, máme však eminentný záujem situáciu riešiť. Pre TASR to uviedlo hlavné mesto. Reagovalo tak na pondelkové vyhlásenie petržalského miestneho poslanca Miroslava Draguna. Ten upozornil, že najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka so zhruba 110.000 obyvateľmi má len osem mestských policajtov, a to šesť okrskárov, jedného náčelníka a jedného zástupcu náčelníkapovedal pre TASR hovorca Bratislavy Peter Bubla. V Petržalke podľa jeho slov pôsobí aktuálne 35 policajtov. Ani tento stav však magistrát nepovažuje za dostatočný.podotkol hovorca.Hlavné mesto deklaruje, že pracuje na zlepšení situácie v bratislavskej mestskej polícii. Jej rozpočet bol pre tento rok navýšený o vyše jeden milión eur a počíta s personálnym aj technickým posilnením mestskej polície. "Pripravujeme a v blízkej dobe plánujeme spustiť náborovú kampaň na nových príslušníkov mestskej polície," spresnil Bubla.Magistrát eviduje v Bratislave lokality, kde dochádza k vyššej koncentrácii nežiaducich javov. Podľa samosprávy to súvisí prevažne s dlhodobou absenciou systémových riešení chudoby, bezdomovectva a závislostí. Účinné riešenia preto vidí v kombinácii bezpečnostných a sociálnych opatrení.povedal Bubla.V tomto roku mesto zavádza program mestského terénneho tímu, ktorý v spolupráci s mestskou políciou bude riešiť aj podnety obyvateľov z týchto lokalít. Za mestskú políciu bude v tejto veci súčinná špeciálna zásahová jednotka so špeciálnym výcvikom, ktorá bude mať zázemie na novej stanici mestskej polície a bude určená práve na zásah aj v takýchto rizikových lokalitách.skonštatoval Bubla.Bratislavská samospráva priznáva, že mestská polícia nie je technicky a personálne vybavená na to, aby vedela nahradiť pohotovostnú motorizovanú jednotku Policajného zboru SR. Deklaruje však, že cieľom vedenia mestskej polície je reakčný čas zlepšovať a robí preto aj potrebné opatrenia.Poslanec Dragun v pondelok spustil petíciu a zároveň listom požiadal starostu Petržalky Jána Hrčku i primátora Bratislavy Matúša Valla, aby sa počet policajtov v Petržalke, najväčšom sídlisku na Slovensku, zvýšil. Mestská časť taktiež dlhodobo tvrdí, že počet policajtov vyčlenených pre Petržalku je poddimenzovaný. Mestská polícia Bratislava priznáva, že momentálny stav mestských policajtov v celom hlavnom meste nie je dostatočný a do ideálneho stavu jej chýba asi 200 príslušníkov.