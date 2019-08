Na Nóra, ktorý strieľal v mešite, dostali tajné služby tip pred rokom

Na snímke 21-ročný Philip Manshaus sedí v súdnej sieni, kde sa podrobí väzobnému výsluchu v nórskej metropole Oslo 12. augusta 2019. Je podozrivý z vraždy svojej 17-ročnej nevlastnej sestry a pokusu o vraždu v islamskom centre al-Noor v meste Baerum. K incidentu došlo v sobotu 10. augusta. Polícia zvažuje, že medzi obvinenia pridá aj "pokus o teroristický čin". Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Oslo 12. augusta (TASR) - Nórske bezpečnostné zložky dostali už pred rokom "vágny" tip na Nóra, ktorý je podozrivý z toho, že v sobotu zabil svoju nevlastnú sestru a spustil streľbu v mešite neďaleko Osla. Príslušné orgány však vlani voči mužovi nič nepodnikli, pretože nemali konkrétne informácie o tom, že by plánoval nejaký útok. Informovala o tom v pondelok nórska tajná služba PST, píše agentúra AP.Šéf PST Hans Sverre Sjövold na tlačovej konferencii zdôraznil, že tajná služba dostáva každý deň mnoho podnetov od znepokojených občanov. Podľa neho ale pred rokom nič nenasvedčovalo tomu, že by tento muž bezprostredne plánoval nejaký teroristický čin.Podľa jeho slov preto nie je žiaden dôvod na zmenu platného nórskeho systému posudzovania hrozieb.Páchateľ streľby, ktorého médiá identifikovali ako 21-ročného Philipa Manshausa, absolvoval v pondelok vypočúvanie pred súdom. Ako poznamenala DPA, na tvári a krku mal modriny a škrabance, ktoré zrejme utŕžil počas toho, ako ho v mešite počas útoku premohli dvaja ľudia.Sudca Sven Olav Solberg v súlade s požiadavkou prokuratúry nariadil vypočutie podozrivého bez prítomnosti médií. Podozrivý počas pojednávania pokojne sedel vedľa svojej právničky a usmieval sa, napísala DPA. Ako povedala jeho obhajkyňa Unni Friesová, jej klientFriesová dodala, že jej klient obvinenia odmietol a žiada prepustenie z väzby.Podozrivý vtrhol do mešity vyzbrojený najmenej dvoma zbraňami a spustil paľbu. Niekoľko hodín po útoku bolo nájdené v Baerume telo mladej ženy a polícia v nedeľu potvrdila, že ide o jeho nevlastnú sestru.Muža polícia zadržala v sobotu; na základe predbežného vyšetrovania možno podľa polície skonštatovať, že podozrivý má "krajne pravicové" a "protiimigračné" názory.