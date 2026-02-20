Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lívia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. februára 2026

Mesto Dolný Kubín podporí v tomto roku 34 projektov a 30 organizácií sumou viac ako 100-tisíc eur


Tagy: miestna samospráva

Mesto Dolný Kubín pokračuje v podpore občianskych združení a organizácií pôsobiacich v oblastiach športu, kultúry a sociálnych vecí. Ako informoval Martin Buzna z kancelárie ...



Zdieľať
gettyimages 914767562 676x451 20.2.2026 (SITA.sk) - Mesto Dolný Kubín pokračuje v podpore občianskych združení a organizácií pôsobiacich v oblastiach športu, kultúry a sociálnych vecí. Ako informoval Martin Buzna z kancelárie primátora, v mestskom rozpočte je na ich činnosť a projekty vyčlenených 101-tisíc eur. Mestskí poslanci na zasadnutí 12. februára 2026 rozhodli o prerozdelení približne 90-tisíc eur medzi 30 organizácií a 34 projektov.


„Som rád, že sa nám vďaka dobrému hospodáreniu podarilo opäť popri investíciách do infraštruktúry vyčleniť viac ako 100-tisíc eur aj na priamu podporu organizácií v oblasti športu, kultúry, sociálnych vecí a vzdelávania,“ uviedol primátor mesta Ján Prílepok.

Bezplatne poskytujú aj športoviská


Na podporu činnosti jednotlivých združení smerovalo takmer 62-tisíc eur, pričom na športové kluby išlo vyše 50-tisíc eur. Najvyššiu sumu získal Mestský hokejový klub Dolný Kubín (19 825 eur), nasledovaný Florbalovým klubom Žatva 90 (takmer 5 800 eur) a SPDK – Sport Pleasure Dolný Kubín (4 600 eur).

Ako uviedol vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu Michal Švento, mesto zároveň podporuje športové kluby aj bezplatným poskytovaním športovísk, čo samosprávu stojí približne 420-tisíc eur ročne. Prostredníctvom Aquarelaxu poskytuje zľavy na vstupné športovým plavcom, ktoré presiahli 40-tisíc eur.

Na činnosť združení v oblasti školstva a kultúry bolo vyčlenených 6 900 eur, pričom podporené boli napríklad Mládežnícky klub Garáž (3 000 eur) či Rímskokatolícka cirkev, farnosť Dolný Kubín (1 200 eur). V sociálnej oblasti bolo podporených sedem organizácií sumou 4 100 eur, najvyššiu dotáciu 1 000 eur získalo Občianske združenie Žubrienky.

Primátor má k dispozícii rezervu


V rámci programu Šanca pre všetkých mesto vyčlenilo viac ako 24-tisíc eur na 25 projektov zameraných na šport, kultúru a voľnočasové aktivity detí a mládeže. Medzi podporené podujatia patria napríklad medzinárodná súťaž Talenty pre Európu 2026, komunitný festival Medze, Majstrovstvá Európy telesne postihnutých šachistov či plavecké preteky Žinčicový míting.

Primátor má počas roka k dispozícii približne 10-tisíc eur na dotácie z rezervy, ktoré môže prerozdeliť podľa potreby. „Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 eur,“ spresnil Švento. Okrem toho má mesto participatívny rozpočet vo výške 14-tisíc eur, ktorý je rozdelený medzi desať mestských výborov podľa volebného obvodu. „Každý výbor má pridelenú finančnú čiastku, o ktorej rozdelení rozhodujú jeho členovia – poslanci z daného obvodu a niekoľkí obyvatelia,“ vysvetlil zástupca primátora Matúš Lakoštík.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Dolný Kubín podporí v tomto roku 34 projektov a 30 organizácií sumou viac ako 100-tisíc eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: miestna samospráva
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Muž zbil palicou psa tak, že doráňané zviera museli utratiť, dostal 18-mesačnú podmienku

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 