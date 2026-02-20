|
Piatok 20.2.2026
Meniny má Lívia
Denník - Správy
20. februára 2026
Muž zbil palicou psa tak, že doráňané zviera museli utratiť, dostal 18-mesačnú podmienku
Sudca Okresného súdu Prešov uznal 56-ročného muža z okresu Martin za vinného zo spáchania prečinu týrania zvierat a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní ...
20.2.2026 (SITA.sk) - Sudca Okresného súdu Prešov uznal 56-ročného muža z okresu Martin za vinného zo spáchania prečinu týrania zvierat a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky. Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, zároveň obžalovanému z brutálneho zbitia psa súd uložil zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok.
„K skutku došlo v júli 2024 na lúke v obci Lipovce v okrese Prešov. Obvinený pri prístrešku opakovane udieral drevenou palicou do hlavy a iných častí tela fenu plemena stredoázijský ovčiak. Zvieraťu spôsobil rozsiahle zranenia, najmä trieštivé zlomeniny kostí lebky, edém mozgu a hematómy v oblasti rebier. V dôsledku týchto zranení musela byť fena utratená,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.
Muž podľa súdu konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a zviera utýral na mieste prístupnom verejnosti a závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. „Vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti enviropolicajtov sa podarilo páchateľa usvedčiť,“ doplnila Vilhanová.
Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade podozrenia z týrania zvierat vyzývajú policajti verejnosť, aby takéto konanie bezodkladne oznámila na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linke 158.
Zdroj: SITA.sk - Muž zbil palicou psa tak, že doráňané zviera museli utratiť, dostal 18-mesačnú podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.
