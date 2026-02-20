Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 20.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lívia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

20. februára 2026

Muž zbil palicou psa tak, že doráňané zviera museli utratiť, dostal 18-mesačnú podmienku


Tagy: Týranie zvierat

Sudca Okresného súdu Prešov uznal 56-ročného muža z okresu Martin za vinného zo spáchania prečinu týrania zvierat a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní ...



Zdieľať
gettyimages 1222773752 676x435 20.2.2026 (SITA.sk) - Sudca Okresného súdu Prešov uznal 56-ročného muža z okresu Martin za vinného zo spáchania prečinu týrania zvierat a odsúdil ho na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov s podmienečným odkladom na dva roky. Ako ďalej informovalo Prezídium Policajného zboru, zároveň obžalovanému z brutálneho zbitia psa súd uložil zákaz požívania alkoholických nápojov a iných návykových látok.


„K skutku došlo v júli 2024 na lúke v obci Lipovce v okrese Prešov. Obvinený pri prístrešku opakovane udieral drevenou palicou do hlavy a iných častí tela fenu plemena stredoázijský ovčiak. Zvieraťu spôsobil rozsiahle zranenia, najmä trieštivé zlomeniny kostí lebky, edém mozgu a hematómy v oblasti rebier. V dôsledku týchto zranení musela byť fena utratená,“ uviedla hovorkyňa policajného prezídia Lea Vilhanová.

Muž podľa súdu konal v rozpore s ustanoveniami zákona o veterinárnej starostlivosti a zviera utýral na mieste prístupnom verejnosti a závažnejším spôsobom konania, konkrétne so zbraňou. „Vďaka dôslednej operatívno-pátracej činnosti enviropolicajtov sa podarilo páchateľa usvedčiť,“ doplnila Vilhanová.

Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov, že akékoľvek bezdôvodné konanie smerujúce k zraneniu alebo usmrteniu zvieraťa je protiprávnym konaním v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti. V prípade podozrenia z týrania zvierat vyzývajú policajti verejnosť, aby takéto konanie bezodkladne oznámila na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na linke 158.


Zdroj: SITA.sk - Muž zbil palicou psa tak, že doráňané zviera museli utratiť, dostal 18-mesačnú podmienku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Týranie zvierat
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mesto Dolný Kubín podporí v tomto roku 34 projektov a 30 organizácií sumou viac ako 100-tisíc eur
<< predchádzajúci článok
Vo Švédsku slávnostne predstavili vozidlo pre slovenskú armádu, program postupuje podľa plánu – FOTO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 