Mesto Komárno predáva historickú budovu bývalej kaviarne Grand

Komárno 6. augusta (TASR) – Mesto Komárno vyhlásilo obchodnú verejnú súťaž na predaj historickej budovy Lehár nachádzajúcej sa v jeho centre. Objekt je vo výlučnom vlastníctve mesta, minimálna kúpna cena nehnuteľnosti stanovená znaleckým posudkom je 559.000 eur, informovalo vedenie mesta.Budova je v pôvodnom stave a potrebná je jej rekonštrukcia. Má veľa zachovalých historických architektonických prvkov a svojím charakterom je to reprezentatívna stavba. Nachádza sa v blízkosti sklápacieho mosta spájajúceho mesto s Alžbetiným ostrovom, ktorého pokračovaním je hraničný priechod Alžbetin most. Zástupcovia mesta vidia jej budúce využitie ako hotel, administratívnu budovu či bytový dom s obchodnými prevádzkami na prízemí.Bývalá kaviareň Grand bola postavená v rokoch 1889 až 1901. Počas prvej republiky sa stala majetkom podniku Agrasol. Po roku 1938 tu sídlilo Ekonomické Grémium, prízemie bolo využívané ako kaviareň pod názvom Zlatý sud. Po skončení druhej svetovej vojny sa kaviareň zrušila a do budovy sa prisťahovala pobočka Sovietskej dunajskej flotily.