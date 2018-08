MPRV: Ukazuje sa, že záujmom SaS je zničiť slovenské poľnohospodárstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 6. augusta (TASR) - Znova sa ukazuje, že záujmom SaS je zničiť slovenské poľnohospodárstvo a domáce potraviny nahradiť zahraničnými. Uviedol to pre TASR Vladimír Machalík, hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR v reakcii na vyjadrenia opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS), podľa ktorej MPRV SR posunom termínu predaja burčiaka z 15. na 6. augusta porušilo zákon.podčiarkol Machalík.upozornila tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.Zákonné ohraničenie predaja burčiaka medzi 15. augustom a 31. decembrom kalendárneho roka má podľa nej chrániť domácich vinohradníkov pred dovozom burčiaka, respektíve hrozna, z ktorého sa burčiak dá vyrobiť pred týmto termínom. Pre rýchlejšie dozrievanie hrozna na Slovensku je teraz tento termín problém.podčiarkla Halgašová.SaS je podľa Halgašovej za to, aby vinohradníci na Slovensku mohli burčiak predávať už od 1. augusta tak, ako je to uzákonené v Českej republike. Poslanci Národnej rady SR za SaS predložia v tomto zmysle do parlamentu návrh novely zákona o vinohradníctve a vinárstve.doplnila tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo.Michal Feik z MPRV SR 3. augusta informoval, že nadpriemerné slnečné počasie a teplo tento rok spôsobili, že hrozno dozrieva skôr a skôr bude aj obľúbený rozkvasený hroznový mušt - burčiak. MPRV SR preto podľa jeho informácií udelilo výnimku a povolilo predaj burčiaka už od 6. augusta 2018.