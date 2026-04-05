 24hod.sk    Z domova

05. apríla 2026

Mesto Košice chce zrekonštruovať jedáleň školy na Želiarskej ulici, hľadá zhotoviteľa


Mesto Košice hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou na Želiarskej 4 v mestskej časti Košice-Ťahanovce. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre ...



5.4.2026 (SITA.sk) - Mesto Košice hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou na Želiarskej 4 v mestskej časti Košice-Ťahanovce. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.


Rekonštrukcia má podľa nich zahŕňať úpravu interiéru jedálne aj vytvorenie nových priestorov pre stravovanie, kompletnou modernizáciou by mali prejsť aj priestory kuchyne a zázemia pre zamestnancov.  Cieľom rekonštrukcie je aj zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, v rámci toho by mal byť zateplený obvodový plášť, strechy a podlahy, a tiež vymenené okná a dvere za izolačné trojsklá.

V pláne je aj inštalácia podlahového vykurovania a centrálneho núteného vetrania s rekuperáciou a inštalácia zásobníkového ohrievača a tepelného čerpadla vzduch-voda. Súčasné osvetlenie by malo byť vymenené za LED svietidlá. V pláne je aj zabezpečenie bezbariérového prístupu v podobe novej rampy pre imobilných.

Predpokladaná hodnota zákazky je čosi vyše 1,1 milióna eur, spolufinancovaná bude z nenávratného finančného príspevku pre projekty v rámci výzvy na podporu energetickej efektívnosti z Programu Slovensko. Predpokladaná dĺžka trvania je päť mesiacov. Ponuky možno predkladať do 24. apríla 2026.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice chce zrekonštruovať jedáleň školy na Želiarskej ulici, hľadá zhotoviteľa © SITA Všetky práva vyhradené.

