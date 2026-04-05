|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. apríla 2026
Mesto Košice chce zrekonštruovať jedáleň školy na Želiarskej ulici, hľadá zhotoviteľa
Tagy: Jedáleň Rekonštrukcia Škola
Zdieľať
5.4.2026 (SITA.sk) - Mesto Košice hľadá zhotoviteľa rekonštrukcie školskej jedálne pri Základnej škole s materskou školou na Želiarskej 4 v mestskej časti Košice-Ťahanovce. Vyplýva to z údajov zverejnených vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.
Rekonštrukcia má podľa nich zahŕňať úpravu interiéru jedálne aj vytvorenie nových priestorov pre stravovanie, kompletnou modernizáciou by mali prejsť aj priestory kuchyne a zázemia pre zamestnancov. Cieľom rekonštrukcie je aj zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy, v rámci toho by mal byť zateplený obvodový plášť, strechy a podlahy, a tiež vymenené okná a dvere za izolačné trojsklá.
V pláne je aj inštalácia podlahového vykurovania a centrálneho núteného vetrania s rekuperáciou a inštalácia zásobníkového ohrievača a tepelného čerpadla vzduch-voda. Súčasné osvetlenie by malo byť vymenené za LED svietidlá. V pláne je aj zabezpečenie bezbariérového prístupu v podobe novej rampy pre imobilných.
Predpokladaná hodnota zákazky je čosi vyše 1,1 milióna eur, spolufinancovaná bude z nenávratného finančného príspevku pre projekty v rámci výzvy na podporu energetickej efektívnosti z Programu Slovensko. Predpokladaná dĺžka trvania je päť mesiacov. Ponuky možno predkladať do 24. apríla 2026.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice chce zrekonštruovať jedáleň školy na Želiarskej ulici, hľadá zhotoviteľa © SITA Všetky práva vyhradené.
