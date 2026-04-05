Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 6.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Irena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

05. apríla 2026

Letná dovolenková sezóna sa pomaly blíži, vybavovanie pasu preto neodkladajte, odporúča polícia


Tagy: Cestovný pas Letná dovolenka

S blížiacim sa obdobím letných dovoleniek Policajný zbor upozorňuje verejnosť na každoročné zvýšenie záujmu o vydanie cestovných dokladov. Ako polícia ...



Zdieľať
cestovny pas slovensko 676x450 5.4.2026 (SITA.sk) - S blížiacim sa obdobím letných dovoleniek Policajný zbor upozorňuje verejnosť na každoročné zvýšenie záujmu o vydanie cestovných dokladov. Ako polícia pripomenula, v letných mesiacoch dochádza pravidelne k predĺženiu čakacích lehôt na pracoviskách dokladov, čo môže občanom skomplikovať plánovanie dovoleniek a zahraničných ciest.


Polícia preto odporúča nenechávať vybavenie cestovného pasu na poslednú chvíľu a podať žiadosť už v priebehu jarných mesiacov, ideálne počas apríla. Včasným vybavením dokladu sa občania vyhnú zvýšenému náporu žiadateľov a zbytočnému čakaniu.

„Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a v prípade jeho absencie rodný list a potvrdenie o štátnom občianstve, matričný doklad preukazujúci zmenu údajov, napríklad sobášny list alebo rodný list dieťaťa, predchádzajúci cestovný pas, ak bol vydaný a doklad o úhrade správneho poplatku," uviedla polícia.

Policajný zbor zároveň pripomína, že každý žiadateľ musí byť pri podaní žiadosti prítomný osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. „Včasným vybavením cestovného pasu si občania zabezpečia bezproblémové cestovanie a pokojnejšiu prípravu na dovolenku," doplnili policajti Podrobné informácie o podmienkach vydania cestovných pasov, lehotách a správnych poplatkoch sú pre občanov dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk.


Zdroj: SITA.sk - Letná dovolenková sezóna sa pomaly blíži, vybavovanie pasu preto neodkladajte, odporúča polícia © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
<< predchádzajúci článok
©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 