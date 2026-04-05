|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 6.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Irena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. apríla 2026
Letná dovolenková sezóna sa pomaly blíži, vybavovanie pasu preto neodkladajte, odporúča polícia
Tagy: Cestovný pas Letná dovolenka
S blížiacim sa obdobím letných dovoleniek Policajný zbor upozorňuje verejnosť na každoročné zvýšenie záujmu o vydanie cestovných dokladov. Ako polícia ...
Zdieľať
5.4.2026 (SITA.sk) - S blížiacim sa obdobím letných dovoleniek Policajný zbor upozorňuje verejnosť na každoročné zvýšenie záujmu o vydanie cestovných dokladov. Ako polícia pripomenula, v letných mesiacoch dochádza pravidelne k predĺženiu čakacích lehôt na pracoviskách dokladov, čo môže občanom skomplikovať plánovanie dovoleniek a zahraničných ciest.
Polícia preto odporúča nenechávať vybavenie cestovného pasu na poslednú chvíľu a podať žiadosť už v priebehu jarných mesiacov, ideálne počas apríla. Včasným vybavením dokladu sa občania vyhnú zvýšenému náporu žiadateľov a zbytočnému čakaniu.
„Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a v prípade jeho absencie rodný list a potvrdenie o štátnom občianstve, matričný doklad preukazujúci zmenu údajov, napríklad sobášny list alebo rodný list dieťaťa, predchádzajúci cestovný pas, ak bol vydaný a doklad o úhrade správneho poplatku," uviedla polícia.
Policajný zbor zároveň pripomína, že každý žiadateľ musí byť pri podaní žiadosti prítomný osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. „Včasným vybavením cestovného pasu si občania zabezpečia bezproblémové cestovanie a pokojnejšiu prípravu na dovolenku," doplnili policajti Podrobné informácie o podmienkach vydania cestovných pasov, lehotách a správnych poplatkoch sú pre občanov dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk.
Zdroj: SITA.sk - Letná dovolenková sezóna sa pomaly blíži, vybavovanie pasu preto neodkladajte, odporúča polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia preto odporúča nenechávať vybavenie cestovného pasu na poslednú chvíľu a podať žiadosť už v priebehu jarných mesiacov, ideálne počas apríla. Včasným vybavením dokladu sa občania vyhnú zvýšenému náporu žiadateľov a zbytočnému čakaniu.
„Pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz a v prípade jeho absencie rodný list a potvrdenie o štátnom občianstve, matričný doklad preukazujúci zmenu údajov, napríklad sobášny list alebo rodný list dieťaťa, predchádzajúci cestovný pas, ak bol vydaný a doklad o úhrade správneho poplatku," uviedla polícia.
Policajný zbor zároveň pripomína, že každý žiadateľ musí byť pri podaní žiadosti prítomný osobne z dôvodu snímania biometrických údajov. „Včasným vybavením cestovného pasu si občania zabezpečia bezproblémové cestovanie a pokojnejšiu prípravu na dovolenku," doplnili policajti Podrobné informácie o podmienkach vydania cestovných pasov, lehotách a správnych poplatkoch sú pre občanov dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR www.minv.sk.
Zdroj: SITA.sk - Letná dovolenková sezóna sa pomaly blíži, vybavovanie pasu preto neodkladajte, odporúča polícia © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cestovný pas Letná dovolenka
V Leopoldove chystajú otvorenie nového kultúrneho centra, ktoré vzniklo prestavbou starého kina
V Leopoldove chystajú otvorenie nového kultúrneho centra, ktoré vzniklo prestavbou starého kina
Centrá podnikových služieb sa menia, rastú pomalšie, no nároky na uchádzačov stúpajú
Centrá podnikových služieb sa menia, rastú pomalšie, no nároky na uchádzačov stúpajú