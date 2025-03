Mesto Košice dostalo k novému územnému plánu viac ako tisícsedemsto pripomienok

6.3.2025 (SITA.sk) - Proces spracovania pripomienok k územnému plánu mesta Košice ide od finále. Ako samospráva informovala, celkovo prišlo k novému územnému plánu mesta viac ako 1 700 pripomienok, pričom zhruba 540 bolo od rôznych inštitúcií a organizácií.„Približne polovicu pripomienok sa podarilo zapracovať do návrhu," informovalo mesto Košice, dodalo ale, že poniektoré pripomienky nebolo možné zapracovať.Dôvodom bolo napríklad to, že neboli v súlade so strategickými cieľmi mesta, mohli by obmedzovať dlhodobý rozvoj Košíc, a tiež vyžadovali rozsiahle zásahy do infraštruktúry či vlastníckych vzťahov, prípadne neboli správne podané z procesného hľadiska.„Mesto bude v najbližšom období osobne komunikovať s občanmi, organizáciami a samosprávami, ktorých pripomienky nebolo možné zohľadniť," avizuje mesto ďalší krok. Dodalo, že cieľom je transparentné vysvetlenie dôvodov a hľadanie spoločných riešení.