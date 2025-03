Europoslanci Blaha a Kaliňák svojimi vyjadreniami nepomáhajú Ficovi, myslí si Pellegrini

Blaha opäť v Moskve

Legitímny Ficov postoj

6.3.2025 (SITA.sk) - Slovenskí europoslanci Ľuboš Blaha Smer-SD ) podľa názoru prezidenta Petra Pellegriniho nepomáhajú svojimi vyjadreniami premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD).Kaliňák sa v relácii 1 na 1 z produkcie portálu interez.sk vyjadril, že ak by sa Rusi dostali do Užhorodu, mala by SR spoľahlivého suseda. Podľa jeho slov by bolo Rusko dôveryhodnejšie ako Ukrajina.Ako ďalej Erik Kaliňák uviedol, Ukrajinu sme museli už x-krát zachrániť po tom, čo si vytvorili ekonomický konflikt s Ruskom. Podľa jeho slov nám však Ukrajina nebola ochotná pomôcť, a preto pokladá Rusko za dôveryhodnejšieho partnera pre SR. Súčasne v relácii vyhlásil, že sa „musíme pripraviť na prípadné rozpustenie NATO“.Ľuboš Blaha zas opätovne navštívil Moskvu, kde sa stretol s predstaviteľmi ruského parlamentu, ako aj so šéfom ruskej tajnej služby či predsedom Komunistickej strany Ruskej federácie.„Svojimi konaniami nepomáhajú ani vlastnému premiérovi, ktorý sa snaží slovenskú verejnosť presvedčiť, že nie je dôvod demonštrovať, pretože nikto nechce odkláňať Slovensko z EÚ alebo NATO. Mnohé z týchto vyjadrení považujem preto za zbytočné a nešťastné,“ uviedol Pellegrini.Podľa jeho slov pre budúcnosť štátu neznamenajú predmetné vyjadrenia nič, no podotkol, že vzbudzujú neistotu v spoločnosti a popierajú tiež vyjadrenia Fica, predsedníčky Európskej komisie či šéfa NATO, ktorí sa vyjadrili, že necítia žiadne pochybnosti o členstve Slovenska v daných inštitúciách.Pellegrini tiež zatiaľ Blahove a Kaliňákove vyjadrenia v médiách nevníma dramaticky. „Pre mňa je dôležité, ako sa správa predseda vlády na jednotlivých radách a ako sa správam ja ako prezident na samitoch NATO," uviedol, zdôrazňujúc, že oni tvoria zahraničnú politiku, kým ostatní ju len komentujú.Hlava štátu považuje za legitímny postoj Slovenska o možnosti obnovenia tranzitu ruského plynu cez územie Ukrajiny, ktorý presadzuje premiér Fico na samite únie.„Vnímam ako veľmi legitímne, že ochraňuje národnoštátne záujmy tým, že žiada Európsku radu, ktorá chce uvaliť ďalší balík sankcií, respektíve ďalší balík pomoci, že ho Slovensko nebude blokovať, ak sa únia bude zaoberať aj problémami Slovenskej republiky ako svojho členského štátu,“ uviedol Pellegrini.Zároveň je toho názoru, že slovenskému premiérovi sa podarí do záverov Európskej rady presadiť i zmienku o tom, že EÚ, Ukrajina a Slovensko musia „vyvinúť maximálne úsilie na návrat možnosti tranzitu plynu pre krajinu cez ukrajinský plynovod".