 31. januára 2026
 Z domova    Regióny

31. januára 2026

Mesto Košice ocenilo príslušníkov mestskej polície, ktorí vlani zachránili ľudské životy – FOTO


V Košiciach počas uplynulého týždňa ocenili príslušníkov Mestskej polície mesta Košice (MsP), ktorí vlani vďaka pohotovému a profesionálnemu konaniu ...



623261409_1383706747134395_4580030381762422733_n 676x451 31.1.2026 (SITA.sk) - V Košiciach počas uplynulého týždňa ocenili príslušníkov Mestskej polície mesta Košice (MsP), ktorí vlani vďaka pohotovému a profesionálnemu konaniu zachránili ľudské životy.


Slávnostné podujatie sa konalo v Historickej radnici. Ako mesto Košice priblížilo na svojom webe, oceňovanie sa uskutočnilo pri príležitosti slávnostného uvedenia druhého, aktualizovaného vydania Encyklopédie mestských a obecných polícií Slovenskej republiky od Martina Korčoka.

Čestný odznak a ďakovný list


Publikácia prináša komplexný prehľad existujúcich mestských a obecných polícií na Slovensku a okrem ich histórie približuje aj ich poslanie a každodennú prácu. „Čestný odznak a ďakovný list prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska si prevzali príslušníci Mestskej polície Košice Miroslava Kovalková, Peter Šimon, Slavomír Gdovin a Róbert Suleň za ochranu života a zdravia občanov pri výkone služby," uvádza mesto Košice.

Spresnilo, že Kovalková a Šimon počas hliadkovej činnosti na sídlisku Ťahanovce ihneď reagovali na oznámenie ženy, ktorá ich upozornila na krvácajúcu osobu v blízkosti jednej zo zastávok MHD.
 
„Na mieste zistili, že osoba si ubližuje ostrým sklom. Hliadka bez váhania zasiahla, zabránila ďalšiemu sebapoškodzovaniu, poskytla prvú pomoc a prekryla krvácajúce rany až do príchodu zdravotníkov. Tí zistili, že ide o psychiatrického pacienta. Vzhľadom na zdravotný a psychický stav osoby asistovali príslušníci MsP aj pri prevoze na psychiatrickú kliniku, a aj pri následnom ošetrení v nemocnici," priblížilo mesto. Gdovin a Suleň si zas počas nočnej služby všimli muža sediaceho na zemi pri OC Laborec.

Mal zakrvavené oblečenie a uviedol, že bol pri hádke s partnerkou viackrát bodnutý nožom do oblasti hrudníka. Policajti mu privolali záchranku a vyrozumeli Policajný zbor SR, ktorý si prípad prevzal na ďalšie konanie. „Práca v teréne je náročná. Policajt je na ulici vo dne, v noci, v každom počasí. Záchrana ľudského života je vždy to najcennejšie, čo môže policajt urobiť. Preto by verejnosť nemala mestských policajtov vnímať ako ,papučkárov', ale ako ľudí, ktorí sa starajú predovšetkým o ich bezpečnosť, verejný poriadok a ochranu majetku, života a zdravia občanov,“ apeloval náčelník košickej MsP Slavomír Pavelčák.

Osobnosti verejného a spoločenského života


Ocenení boli nielen príslušníci Mestskej polície, ale aj osobnosti verejného a spoločenského života, a to za dlhoročnú spoluprácu a prínos k rozvoju mestských a obecných polícií.

„Čestný odznak a ďakovný list získal akademik Marián Mesároš za významnú pomoc a dlhodobú spoluprácu so Združením náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska. Martin Korčok bol ocenený za profesionálny prínos pri propagácii činnosti mestských a obecných polícií a za autorstvo Encyklopédie mestských a obecných polícií Slovenskej republiky," uviedla samospráva a doplnila, že ocenenie získal aj jej primátor Jaroslav Polaček (nezávislý), a to za dlhoročnú spoluprácu a podporu rozvoja mestskej polície. Peter Borko si odniesol ocenenie za významnú spoluprácu a Erika Zamboriová za profesionálny prínos pri propagácii činnosti mestských a obecných polícií.

„Za posledných 8 rokov zachránili 80 ľudských životov - to je 80 rodín, ktoré vďaka našim policajtom neprišli o svojich blízkych. Som na to nesmierne hrdý. Bezpečnosť v meste berieme veľmi vážne – rozpočet mestskej polície sme zvýšili o viac ako pol milióna eur, aby sme v uliciach mohli mať viac príslušníkov. Zároveň investujeme do vybavenia, ktoré chráni nielen občanov, ale aj samotných príslušníkov – od telových kamier, cez modernizáciu operačného pracoviska, až po techniku," uviedol primátor Košíc Polaček.

Vybavenie policajtov


Doplnil, že policajtov postupne vybavujú telesnými kamerami, modernizáciou prechádza aj kamerový systém a technika. Policajti sú neustále na Staničnom námestí pri železničnej stanici, pravidelne vykonávajú mestskí policajti v spolupráci so štátnymi aj bezpečnostné kontroly v rôznych lokalitách. „Postupne objavujeme miesta, kde z bezpečnostných dôvodov zlepšujeme osvetlenie a zvyšujeme preventívnu hliadkovú činnosť,“ podotkol Polaček.

Od septembra 2025 sa uskutočnili dve desiatky preventívno-bezpečnostných akcií na kontrolu verejného poriadku v rôznych častiach mesta, mesto tiež v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Košice zriadilo spoločné prepravné kontroly revízorov a mestských policajtov v prostriedkoch MHD.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice ocenilo príslušníkov mestskej polície, ktorí vlani zachránili ľudské životy – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

