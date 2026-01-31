Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 31.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Emil
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

31. januára 2026

Park pri Záhorskej galérii v Senici sa dočká v lete obnovy, výrub chorých stromov sa začína už teraz – FOTO


Tagy: Galéria Národná kultúrna pamiatka Park Revitalizácia trnavský župan

Trnavský samosprávny kraj pripravuje revitalizáciu historického parku pri neskorobarokovom kaštieli v Senici, ktorý slúži Záhorskej galérii Jána ...



Zdieľať
revitalizacia 676x477 31.1.2026 (SITA.sk) - Trnavský samosprávny kraj pripravuje revitalizáciu historického parku pri neskorobarokovom kaštieli v Senici, ktorý slúži Záhorskej galérii Jána Mudrocha. Kaštieľ Machatka z roku 1760 aj park sú národnou kultúrnou pamiatkou.

Výrub stromov


Obnova parku je naplánovaná na leto, už teraz jej bude predchádzať výrub suchých, chorých a výrazne poškodených stromov, predovšetkým náletových drevín. Župa v tejto súvislosti upozorňuje, že je potrebné rešpektovať dočasné obmedzenia pohybu v parku a v priľahlých uliciach.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Župa informovala, že aj po revitalizácii zostane zachovaná historická kompozícia parku, pôvodné trasovanie chodníkov, drevinová skladba, trávnaté plochy, architektonické prvky aj terén. Projekt v celkovej hodnote 355-tisíc eur župa plánuje spolufinancovať z eurofondov a začne sa po ukončení verejného obstarávania od leta tohto roka.

Rešpekt k histórii


Bude zahŕňať výsadbu doplnkovej zelene, vybudovanie novej studne a závlahového systému, taktiež nových chodníkov. Súčasťou projektu budú aj doplnkové aktivity, ktoré zahŕňajú inštaláciu nového stĺpového osvetlenia parku, osvetlenia umeleckých diel a dodanie osadenia nového parkového mobiliáru.

„Našou ambíciou je vytvoriť prostredie, ktoré bude prirodzene prepájať galériu s verejným priestorom, ponúkne miesto pre kultúrne a vzdelávacie aktivity a zároveň zachová historický charakter tejto národnej kultúrnej pamiatky pre ďalšie generácie,“ povedal riaditeľ Záhorskej galérie Jána Mudrocha v Senici Roman Popelár.

„Historický park pri Záhorskej galérii v Senici je dôležitou súčasťou kultúrneho dedičstva regiónu. Našou ambíciou je obnovovať ho citlivo, s rešpektom k histórii a zároveň tak, aby slúžil súčasným potrebám,“ dodal trnavský župan Jozef Viskupič.


Zdroj: SITA.sk - Park pri Záhorskej galérii v Senici sa dočká v lete obnovy, výrub chorých stromov sa začína už teraz – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Galéria Národná kultúrna pamiatka Park Revitalizácia trnavský župan
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Mesto Košice ocenilo príslušníkov mestskej polície, ktorí vlani zachránili ľudské životy – FOTO
<< predchádzajúci článok
Fico chce do konca februára riešenie pre Slovalco, avizuje bytovú výstavbu aj strategické projekty

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 