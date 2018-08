Mesto Košice plánuje zrekonštruovať aj zvyšné električkové trate

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 16. augusta (TASR) – Mesto Košice plánuje zrekonštruovať aj tie električkové trate, ktoré obnovou zatiaľ neprešli. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa magistrátu Linda Šnajdárová s tým, že v súčasnosti prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa projektovej dokumentácie ďalšej etapy modernizácie električkových tratí (MET). Celková hodnota projektovej dokumentácie bola vo verejnej súťaži stanovená na viac ako 3,55 milióna eur, ukončenie súťaže magistrát odhaduje na štvrtý kvartál tohto roka. Predpokladané investičné náklady realizácie stavby dosahujú podľa súťažných podkladov sumu 131,82 milióna eur bez DPH.Projekt by mal byť podľa Šnajdárovej spolufinancovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, pričom mesto Košice sa na tejto cene bude spolupodieľať sumou vo výške päť percent.dodala.uviedol pre TASR viceprimátor poverený riadením mesta Košice Martin Petruško.spresnil.Druhá časť druhej etapy MET by sa mala týkať ulíc Alejová (od križovatky VSS po kruhový objazd Moldavská), Slanecká (od križovatky VSS po obratisko Važecká), obratisko Važecká, Južná trieda (úseky trate od križovatky VSS po Fejovu, od križovatky VSS po križovatku Cintorínska, od križovatky Cintorínska po križovatku Fejova), Južná trieda a Osloboditeľov (od križovatky VSS po obratisko Socha Jána Pavla II.) a obratisko Barca.K samotnej realizácii by sa podľa Petruška mohlo pristúpiť o jeden alebo o dva roky.uzavrel.V Košiciach sa s rozsiahlou rekonštrukciou električkových tratí začalo 1. augusta 2014 stavbou Integrovaná koľajová doprava (IKD), nasledovala Modernizácia električkových uzlov (MEU) a v nadväznosti na to sa aktuálne finalizuje stavba MET v Košiciach – druhá etapa. Mesto je vo fáze príprav jej druhej časti.