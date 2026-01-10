Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Malvína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova    Regióny

10. januára 2026

Mesto Košice spúšťa dočasné núdzové ubytovanie, chce tak chrániť ľudí bez domova pred mrazmi


Tagy: Ľudia bez domova Mrazy primátor Košíc Ubytovanie

V Košiciach spúšťajú dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova na území mesta. Ako samospráva informovala, o spustení núdzového



Zdieľať
bezdomovec 676x448 10.1.2026 (SITA.sk) - V Košiciach spúšťajú dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova na území mesta. Ako samospráva informovala, o spustení núdzového ubytovania dnes rozhodol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).


Ochranu pred mrazmi môžu ľudia bez domova nájsť v kontajnerových domoch v areáli Bytového podniku mesta Košice na Vyšnom Opátskom. Ako Polaček ozrejmil, od nedeľňajšieho poludnia (11. januára) aktivujú deväť kontajnerov. Útočisko pred chladom v nich môže nájsť celkovo 18 osôb.

Zapoja sa aj pracovníci charitatívnych organizácií


"Je našou povinnosťou chrániť život a zdravie všetkých obyvateľov mesta," zdôraznil v súvislosti s otvorením krízového centra primátor. Samospráva tiež informovala, že organizáciu a koordináciu núdzového ubytovania budú mať okrem príslušných odborných referátov mestského magistrátu na starosti aj pracovníci charitatívnych organizácií.
 
V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Ide o Arcidiecéznu charitu Košice a O.Z. Oáza v Bernátovciach, obe budú zabezpečovať teplé jedlo. Riaditeľ Bytového podniku mesta Košice Peter Miklovič uviedol, že kontajnerové domy sú zabezpečené elektrickým kúrením a teplou vodou.

"Mesto Košice pristupuje k opatreniam po tom, ako priemerné nočné a denné teploty niekoľko dní neposkočili nad nulu," uviedla samospráva. Šéf Civilnej ochrany mesta Košice Peter Ferjenčík ale upozornil, že mrazivé počasie je vzhľadom na aktuálne ročné obdobie v normále. Mrazy nedosahujú také extrémne hodnoty, aby bolo nevyhnutné zvolávať krízový štáb.

Sčítanie bezdomovcov


"Podľa posledného oficiálneho sčítania bezdomovcov z novembra 2024 bolo v Košiciach identifikovaných 2 300 ľudí bez domova, z toho 1 304 dospelých a 996 detí, ktoré žijú so svojimi rodičmi v zariadeniach, alebo nevyhovujúcom bývaní. Najviac ľudí žije v neštandardných obydliach – chatrčiach, prístreškoch či záhradných chatkách," pripomenulo mesto Košice s tým, že bez akéhokoľvek prístrešia na ulici žije približne 150 osôb.

Je to oveľa menej, ako sa pôvodne predpokladalo, údaje zo sčítania ukázali, že väčšina ľudí bez domova má aspoň provizórny prístrešok. Čosi vyše 43 percent dospelých osôb bolo sčítaných v neštandardnom obydlí, ako sú chatrče, prístrešky či záhradné chatky, ďalších 22,1 percenta účastníkov sčítania plánovalo nocovať v útulku, domove na polceste alebo zariadení núdzového bývania a 16,2 percenta v nocľahárni.


Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice spúšťa dočasné núdzové ubytovanie, chce tak chrániť ľudí bez domova pred mrazmi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ľudia bez domova Mrazy primátor Košíc Ubytovanie
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini udelil štátne vyznamenania 22 osobnostiam
<< predchádzajúci článok
Moskva prišla vo vojne proti Ukrajine o najmenej 19 generálov a približne 7 500 dôstojníkov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 