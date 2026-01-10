|
Nedeľa 11.1.2026
Denník - Správy
10. januára 2026
Mesto Košice spúšťa dočasné núdzové ubytovanie, chce tak chrániť ľudí bez domova pred mrazmi
V Košiciach spúšťajú dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova na území mesta. Ako samospráva informovala, o spustení núdzového
10.1.2026 (SITA.sk) - V Košiciach spúšťajú dočasné núdzové ubytovanie pre ľudí bez domova na území mesta. Ako samospráva informovala, o spustení núdzového ubytovania dnes rozhodol primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý).
Ochranu pred mrazmi môžu ľudia bez domova nájsť v kontajnerových domoch v areáli Bytového podniku mesta Košice na Vyšnom Opátskom. Ako Polaček ozrejmil, od nedeľňajšieho poludnia (11. januára) aktivujú deväť kontajnerov. Útočisko pred chladom v nich môže nájsť celkovo 18 osôb.
"Je našou povinnosťou chrániť život a zdravie všetkých obyvateľov mesta," zdôraznil v súvislosti s otvorením krízového centra primátor. Samospráva tiež informovala, že organizáciu a koordináciu núdzového ubytovania budú mať okrem príslušných odborných referátov mestského magistrátu na starosti aj pracovníci charitatívnych organizácií.
Ide o Arcidiecéznu charitu Košice a O.Z. Oáza v Bernátovciach, obe budú zabezpečovať teplé jedlo. Riaditeľ Bytového podniku mesta Košice Peter Miklovič uviedol, že kontajnerové domy sú zabezpečené elektrickým kúrením a teplou vodou.
"Mesto Košice pristupuje k opatreniam po tom, ako priemerné nočné a denné teploty niekoľko dní neposkočili nad nulu," uviedla samospráva. Šéf Civilnej ochrany mesta Košice Peter Ferjenčík ale upozornil, že mrazivé počasie je vzhľadom na aktuálne ročné obdobie v normále. Mrazy nedosahujú také extrémne hodnoty, aby bolo nevyhnutné zvolávať krízový štáb.
"Podľa posledného oficiálneho sčítania bezdomovcov z novembra 2024 bolo v Košiciach identifikovaných 2 300 ľudí bez domova, z toho 1 304 dospelých a 996 detí, ktoré žijú so svojimi rodičmi v zariadeniach, alebo nevyhovujúcom bývaní. Najviac ľudí žije v neštandardných obydliach – chatrčiach, prístreškoch či záhradných chatkách," pripomenulo mesto Košice s tým, že bez akéhokoľvek prístrešia na ulici žije približne 150 osôb.
Je to oveľa menej, ako sa pôvodne predpokladalo, údaje zo sčítania ukázali, že väčšina ľudí bez domova má aspoň provizórny prístrešok. Čosi vyše 43 percent dospelých osôb bolo sčítaných v neštandardnom obydlí, ako sú chatrče, prístrešky či záhradné chatky, ďalších 22,1 percenta účastníkov sčítania plánovalo nocovať v útulku, domove na polceste alebo zariadení núdzového bývania a 16,2 percenta v nocľahárni.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Košice spúšťa dočasné núdzové ubytovanie, chce tak chrániť ľudí bez domova pred mrazmi © SITA Všetky práva vyhradené.
Sčítanie bezdomovcov
