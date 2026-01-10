Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.1.2026
10. januára 2026

Moskva prišla vo vojne proti Ukrajine o najmenej 19 generálov a približne 7 500 dôstojníkov


Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine

Rusko od začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 stratilo najmenej 19 generálov. Ako referuje web



aptopix_russia_explosion_38656 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Rusko od začiatku plnohodnotnej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 stratilo najmenej 19 generálov. Ako referuje web united24media.com, vyplýva to z vyšetrovania portálu The Insider zverejneného v piatok, ktoré vychádza z verejne dostupných zdrojov a mediálnych správ. Mnohé z úmrtí pritom Moskva oficiálne nikdy nepotvrdila.


Podľa zistení generáli zomreli nielen priamo na bojisku, ale aj ďaleko od frontu - pri raketových úderoch, sabotážach či bombových útokoch na území Ruska. Niektorí padli počas bojových operácií na Ukrajine, iní pri explóziách áut alebo útokoch v Moskve a ďalších ruských mestách.

Prvé známe obete


Medzi prvými známymi obeťami bol generálmajor Andrej Suchoveckij, zástupca veliteľa 41. kombinovanej armády, ktorého 28. februára 2022 na severe Ukrajiny zastrelil ostreľovač. Išlo o prvú oficiálne potvrdenú smrť ruského generála vo vojne. V tom istom roku zahynuli aj generálmajor Oleg Mitijajev pri bojoch o Mariupoľ či generálmajor Vladimir Frolov na juhu Ukrajiny.

V ďalších mesiacoch nasledovali ďalšie vysokopostavené obete, vrátane generálporučíka Romana Kutuzova, ktorý zomrel v júni 2022 v Luhanskej oblasti, či generálmajora Sergeja Goriačeva, zabitého v roku 2023 pri raketovom útoku na veliteľstvo na juhu Ukrajiny. V tom istom roku zahynul aj generálporučík Oleg Cokov v okupovanom Berďansku.

Nie všetci boli aktívnymi príslušníkmi armády


Od roku 2024 sa časť útokov presunula priamo na ruské územie. V decembri 2024 zahynul pri explózii v Moskve generálporučík Igor Kirillov, šéf jednotiek radiačnej, chemickej a biologickej ochrany. V roku 2025 boli pri bombových útokoch na autá zabití ďalší generáli vrátane Jaroslava Moskalika a Fanila Sarvarova.

Vyšetrovanie upozorňuje, že nie všetci zabití generáli boli aktívnymi príslušníkmi armády. Niektorí boli už na dôchodku a neskôr sa zapojili do bojov v dobrovoľníckych či polovojenských jednotkách, napríklad vo Wagnerovej skupine.

Celkovo podľa projektu "Killed in Ukraine" zahynulo od roku 2022 najmenej 7 495 ruských dôstojníkov, pričom vysoký počet obetí medzi generálmi poukazuje na vážne problémy v ruskom velení aj bezpečnosti v zázemí.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Moskva prišla vo vojne proti Ukrajine o najmenej 19 generálov a približne 7 500 dôstojníkov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine
