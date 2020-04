Mesto Košice spustilo v súvislosti s koronavírusom špeciálnu webstránku pre občanov

Rýchle a efektívne informovanie

Živý stream mestskej televízie

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Mesto Košice spustilo špeciálnu webovú stránku s názvom korona.kosice.sk. Obyvatelia metropoly východu na nej budú môcť nájsť všetky potrebné informácie o živote v meste a obmedzeniach, ktoré boli prijaté v rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu. Informoval o tom hovorca mesta Vladimír Fabian.„Náš nový portál korona.kosice.sk vznikol najmä ako nástroj na rýchle a efektívne informovanie občanov a pracovníkov call centra mesta Košice, ktorí denne vybavia desiatky telefonátov a mailov. Vzhľadom na to, že call centrum zabezpečuje aj online komunikáciu s občanmi a rieši na dennej báze ich požiadavky, chceli sme prepojiť moderné možnosti a zefektívniť činnosť dobrovoľníkov a zamestnancov,“ uviedol primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.Stránka je rozdelená na osem podcelkov, užívateľ sa po kliknutí na nich môže dozvedieť o súčasnom fungovaní inštitúcií mesta, škôl, verejných priestranstiev a pietnych miest, či doprave a parkovaní.Nájde na nej užitočné kontakty na dôležité inštitúcie ako aj sumár niektorých ďalších zmien a obmedzení, ktoré momentálne platia.„Z pohľadu vybavovania úradných záležitostí je najsilnejším nástrojom stránky odkaz na elektronický portál Mesta Košice, na ktorý sa dá dostať kliknutím na ikonku eSlužby. Každý návštevník si týmto jednoduchým spôsobom môže z pohodlia domova vybaviť svoje požiadavky aj počas dočasného uzatvoreniu magistrátu mesta Košice pre verejnosť,“ uviedol Fabian.Návštevníci stránky môžu na nej sledovať živý stream vysielania mestskej televízie TelKE, v ktorom nájdu aktuálne informácie z vyhlásení mesta, zasadnutí štábov a podobne.Pre spojenie s operátormi call centra majú k dispozícii chatbot - informátor, ktorý cez messenger priamo prepája ich požiadavky na zamestnancov mesta. Druhý takýto chatbot obsahuje základné informácie ku koronavírusu.Ponúka aj pravidelne aktualizované štatistiky a odkazy na zdroje, ktoré môžu každému návštevníkovi pomôcť sa zorientovať.Onedlho začne fungovať aj sekcia, v ktorej seniori s mesačným dôchodkom do 450 eur nájdu odporúčané reštaurácie a prevádzky s certifikátom Mesta Košice.V nich budú môcť za zvýhodnených podmienok využiť do 30. júna donášku obedov, na ktoré im mesto prispeje jedným eurom za jedlo a jedným eurom za dopravu.