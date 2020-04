Na ministerstve obrany sa rozdávali desaťtisícové odmeny, potvrdil jeho nový šéf Naď

Vodič si prilepšil o tisíce

Nominanti národniarov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.4.2020 (Webnoviny.sk) - Na Ministerstve obrany SR sa za predchádzajúceho vedenia rozdávali zamestnancom desaťtisícové odmeny. Pre agentúru SITA to v rozhovore potvrdil súčasný šéf rezortu Jaroslav Naď ( OĽaNO ).Hoci tentokrát nekonkretizoval mená, pred februárovými parlamentnými voľbami sa v tejto súvislosti spomínali viacerí šéfovia sekcií či vtedajšia hovorkyňa rezortu.Štedrý plat poberal aj vodič niekdajšieho šéfa služobného úradu Jána Hoľka, ktorý si za minulý kalendárny rok priemerne mesačne prilepšil o takmer 4 500 eur. Naď zdôraznil, že obdobné správanie sa odstráni a nebude sa opakovať.„Dnes môžem povedať, že skutočne sa na ministerstve rozdávali desaťtisícové odmeny. To, čo som hovoril pred voľbami a za čo ma označovali za klamára, sa mi teraz potvrdilo. Obdobne sme si potvrdili aj fakt, že šofér pána Hoľka zarábal viac ako ministri. Takéto záležitosti sa nemôžu jednoducho opakovať a chcem, aby bolo zrejmé, že obdobné správanie nebudeme tolerovať,“ uviedol Naď.Práve súčasný minister na problém s vysokými finančnými odmenami upozornil v decembri minulého roku.Podľa jeho vtedajších informácií si finančne mali prilepšiť aj hovorkyňa ministerstva Danka Capáková či riaditeľ Úradu investícií a akvizícií Branislav Chlebana.Síce Naď v aktuálnom rozhovore mená nekonkretizoval, uviedol, že tieto informácie sa mu potvrdili.V predošlom volebnom období riadili ministerstvo nominanti Slovenskej národnej strany (SNS) , ktorá sa po februárových voľbách nedostala do parlamentu.Naď chce preveriť aj ďalšie zmluvy či obranné nákupy, ktoré národniari uskutočňovali.