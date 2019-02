Mesto Košice zastavilo stavebné konanie pre Národné tenisové centrum

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Košice 1. februára (TASR) - Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci štátnu správu na úseku pozemných komunikácií zastavilo koncom januára stavebné konanie pre stavbu Národné tenisové centrum (NTC) Košice. TASR o tom informoval Miroslav Sambor z Referátu styku s verejnosťou a médiami magistrátu mesta Košice.Ako uviedol, mesto stavebníka v júli 2018 vyzvalo, aby opravil, doplnil a zosúladil projektovú dokumentáciu vo viacerých bodoch. Dôvodom podľa neho bolo to, že predložená žiadosť o stavebné povolenie neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby. Mal doplniť napríklad výkres pozdĺžneho profilu účelovej komunikácie, ktorá bude za hlavnou budovou NTC, alebo zosúladiť počet parkovacích miest v ich grafickom vyznačení a číselnom popise ich počtu.tvrdí mesto Košice.Najväčším problémom bol podľa neho nesúlad medzi prezentovaným a skutočným počtom parkovacích miest. V dopravno-kapacitnom posúdení (DKP) projektu - vypracovaným autorizovanou stavebnou inžinierkou sa uvádza, že podľa výstupov z prieskumu statickej dopravy je celkový potenciál parkovacích miest v okolí približne 5000. Z toho 541 parkovacích miest je stále nevyužitých a predstavuje alternatívnu ponuku jednorazového parkovania v okolí v čase športového podujatia. Na podklade tohto DKP bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie a následne pre stavebné konanie, ktorá riešila 180 parkovacích miest pre účely hlavnej stavby – budovy NTC a jej okolia.uviedla vo svojom rozhodnutí vedúca referátu špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie magistrátu mesta Košice Marta Makšimová.Ďalej stavebník podľa nej nepreukázal, akým spôsobom by vyriešil absenciu 4279 z požadovaného počtu 5000 parkovacích miest.dodala. NTC sa voči rozhodnutiu mesta môže odvolať.NTC Košice je spoločný projekt Slovenského tenisového zväzu (STZ) a mesta Košice. Proti výstavbe na bývalom futbalovom ihrisku blízko Popradskej ulice v Košiciach bolo niekoľko desiatok obyvateľov. Hovorili, že sa v lokalite zhorší napríklad dopravná situácia a zvýši sa hlučnosť či prašnosť. Projektový manažér STZ Ivan Greguška vlani v septembri pre TASR uviedol, že projekt lokalitu pozdvihne a svojimi parametrami spĺňa podmienky na to, aby bol umiestnený na Popradskej ulici. S výstavbou sa pôvodne uvažovalo v lokalite Anička. Pre komplikované majetkovo-právne pomery sa od toho upustilo.Jedným z dôvodov výstavby NTC Košice je letný Európsky olympijský festival mládeže EYOF, ktorý sa v Košiciach uskutoční v roku 2021.