Stovky ľudí sa prišli rozlúčiť so zosnulým hercom Luďkom Munzarom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 1. februára (TASR) - Stovky ľudí sa prišli v piatok rozlúčiť so zosnulým českým hercom Luďkom Munzarom, ktorý zomrel 26. januára vo veku 85 rokov. Dlhoročný člen činohry Národného divadla v Prahe patril medzi najvýraznejšie herecké osobnosti svojej generácie.Posledná rozlúčka za účasti Munzarových priateľov, kolegov i verejnosti sa konala v pražskom Národnom divadle. Smútočné reči predniesli riaditeľ divadla Jan Burian či hereckí kolegovia Iva Janžurová, Taťjana Medvecká a Ivan Trojan.Na úvod pietneho aktu vystúpil moravský folkórny súbor Jiřího Pavlicu. Ponad divadlo preleteli dve lietadlá, ktoré mali pripomenúť hercovu vášeň pre lietanie, informoval server Novinky.cz.uviedol Burian.Munzar sa počas svojej dlhoročnej kariéry vypracoval na výrazovo bohatého herca stvárňujúceho zložité charaktery. Vytvoril viac než dve stovky postáv na filmovom plátne či v televízii. V pražskom Národnom divadle odohral do roku 1990 33 sezón, často aj so svojou manželkou Janou Hlaváčovou.Okrem iného sa preslávil účinkovaním v televíznom seriáli Synové a dcery Jakuba skláře (1985), kde stvárnil hlavnú úlohu. Obľúbený bol aj u slovenských divákov.V roku 2012 mu česká Herecká asociácia udelila prestížnu cenu Thálie za celoživotné dielo.