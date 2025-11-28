|
28. novembra 2025
Mesto Michalovce aj tento rok poskytne ľuďom bez domova dočasný úkryt pred zimou
Tagy: Bezdomovci
Mesto Michalovce i tento rok otvorí dočasné útočisko pre ľudí bez domova, k dispozícii bude od 1. decembra. Ako samospráva informovala, celtový stan, ktorý poskytuje krátkodobé ubytovanie počas zimných ...
28.11.2025 (SITA.sk) - Mesto Michalovce i tento rok otvorí dočasné útočisko pre ľudí bez domova, k dispozícii bude od 1. decembra. Ako samospráva informovala, celtový stan, ktorý poskytuje krátkodobé ubytovanie počas zimných mesiacov, bude prístupný denne, v čase od 15:30 do rána nasledujúceho dňa do 8:30. Umiestnený je na Staničnej ulici a jeho kapacita je 15 lôžok. Disponuje napojením na elektrickú energiu, vo vnútri sa nachádza aj vykurovacie teleso na tuhé palivo.
Mesto zabezpečilo aj dostupnosť hygienických služieb, nádobu na komunálny odpad a jej pravidelný vývoz. Poriadok a bezproblémový chod stanu bude zabezpečovať mestom poverená osoba, v spolupráci s mestskou políciou.
„Ľudia v núdzi, ktorí sa rozhodnú využiť provizórnu nocľaháreň, sú povinní dodržiavať vopred stanovený prevádzkový poriadok. Pracovníci starajúci sa o stan sú oprávnení odmietnuť poskytnúť nocľah v prípade, že osoba žiadajúca o ubytovanie javí známky požitia alkoholu, omamných látok, poprípade došlo z jej strany k porušeniu stanovených pravidiel. Stan je prednostne vyhradený pre obyvateľov mesta Michalovce," uviedlo mesto. Doplnilo, že pre ďalšie osoby bez domova bude prístrešie k dispozícii, ak zostane voľná kapacita.
Prvýkrát Michalovce poskytli útočisko pre ľudí bez domova v roku 2016, vtedy stan zabezpečili prostredníctvom Mestskej polície Michalovce, v spolupráci s Ministerstvom obrany SR. V roku 2018 zakúpili vlastný prístrešok, ktorý v zimných mesiacoch fungoval až do vypuknutia pandémie. Samospráva sa k aktivite vrátila po dvoch rokoch, od roku 2022 v nej pravidelne pokračuje.
„Komplexné hygienické služby sú dostupné prostredníctvom Krízového strediska osobnej hygieny, ktoré sídli na Mlynskej ulici v Michalovciach. Zariadenie zabezpečuje hygienické potreby, sprchovanie a možnosť prania osobných vecí s ich okamžitým vysušením. Partnerskou organizáciou mesta pri realizácii činností pre osoby bez domova je Slovenská únia sluchovo postihnutých, ktorá sídli na Okružnej ulici v Michalovciach," uzavrelo mesto.
