Sobota 29.11.2025
Archív správ
28. novembra 2025
Centrum Trnavy žije adventnými trhmi, na Trojičnom námestí rozsvietili vianočný stromček
V centre Trnavy sa v piatok začali adventné trhy, potrvajú až do 22. decembra Ich návštevníci majú na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici podľa hovorkyne trnavskej radnice
28.11.2025 (SITA.sk) - V centre Trnavy sa v piatok začali adventné trhy, potrvajú až do 22. decembra Ich návštevníci majú na Trojičnom námestí a Hlavnej ulici podľa hovorkyne trnavskej radnice Veroniky Majtánovej k dispozícii vyše šesťdesiat stánkov, vrátane dvoch charitatívnych. Otvorené budú denne od 10:00 do 22:00, minimálne však od 10:00 do 18:00.
Adventné trhy oficiálne otvoril o 17:30 alegorický sprievod s magickými bytosťami a lampášmi. Išiel z Námestia SNP a priniesol svetlo až na Trojičné námestie, kde spoločne celé námestie odrátavalo čas do rozsvietenia vianočného stromčeka.
Predajcovia v stánkoch ponúkajú podľa Veroniky Majtánovej široký vianočný sortiment od medoviny, punču a iných nápojov cez pekárenské, mäsové a syrové výrobky až po rôzne handmade hračky, dekorácie, kozmetiku, textil a podobne.
Všetky nápoje na trhoch s názvom Advent v Trnave budú predajcovia nalievať len do vratných zálohovaných pohárov. V obehu ich bude až 100 tisíc, približne štvrtina z nich bude mať originálny trnavský motív. Poháre budú zálohované čiastkou 2 eurá, vrátiť sa bude dať v stánku s nápojmi alebo v dvoch výkupných stánkoch.
Návštevníci Adventu v Trnave budú mať možnosť zálohovanú čiastku venovať organizáciám, ktoré sa venujú pomoci iným. Z jednorazových na vratné poháre prechádzajú podľa radnice aj predajcovia, ktorí majú stánky na súkromnom pozemku medzi Domom kultúry a Jednotou.
Predajcovia za možnosť predávať občerstvenie na podujatí Advent v Trnave zaplatia od 3335 do 6164 eur za celé trvanie trhov, predajcovia iného tovaru zaplatia o niečo menej. Za jediný megastánok, tzv. kolibu, zaplatí jeho prevádzkovateľ mestu nájomné za pozemok 22 900 eur.
V Trnave budú počas posledného adventného víkendu na Mikulášskom námestí aj Stredoveké adventné trhy. Od 19. do 21. decembra tu návštevníci môžu vidieť tradičný spôsob výroby sviečok, oblátok, kožených topánok či kováča. Súčasťou bude aj dobový program tak, ako asi mohol vyzerať aj v stredoveku. Návštevníkov zabavia kaukliari, tanečníci aj farmársky dvor.
Vratné zálohované poháre
Budú aj stredoveké trhy
