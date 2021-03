Mesto Piešťany chce Kolonádový most bez pouličných umelcov, proti nariadeniu vznikla petícia

Zárobková činnosť

10.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Piešťany chce novým všeobecne záväzným nariadením „skultivovať“ aktivity pouličných umelcov, ktorí dotvárajú atmosféru známeho kúpeľného mesta predovšetkým v letnom období. Podľa zverejneného návrhu by mohli svoje aktivity vykonávať len na určených miestach, medzi nimi už nie je Kolonádový most.Proti schváleniu nariadenia, ktoré pouličným umelcom určuje aj viaceré ďalšie povinnosti, vznikla petícia. Jej autorkou je hudobníčka Sára Halíková, ktorá často vystupuje na verejných priestranstvách.Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch sa všeobecne záväzným nariadením bude zaoberať v stredu 10. marca.Aktivity pouličných umelcov v Piešťanoch už viac ako desať rokov usmerňuje všeobecne záväzné nariadenie, podľa ktorého môžu svoje schopnosti či talent vo výtvarnej alebo hudobnej oblasti prezentovať na vyhradených miestach, medzi ktoré patrí aj Kolonádový most.Toto turisticky mimoriadne exponované miesto už v novom návrhu nariadenia nie je. Jedna z požiadaviek autorov petície je práve jeho zachovanie pre vystúpenia umelcov.Mesto Piešťany v dôvodovej správe k návrhu nového všeobecne záväzného nariadenia o voľných pouličných aktivitách vysvetľuje, že mnohí z pouličných umelcov vidia vo svojich aktivitách len zárobkovú činnosť, ktorá nemá nič spoločné s umením, kultúrnym vystúpením alebo spríjemnením atmosféry v meste.Viacerí z umelcov vystupujú na rovnakom mieste dlhé hodiny, čím podľa radnice „znepríjemňujú chvíle obyvateľov či návštevníkov mesta“.„Hudobná produkcia na Kolonádovom moste má dlhoročnú a peknú tradíciu, miestni i turisti sú na to zvyknutí. Most priťahuje kvalitných a originálnych hudobníkov zo širokého okolia aj zo zahraničia, a mávajú tam veľmi dobré ohlasy. Z našich skúseností návštevníci často spomínajú na hudbu na moste ako na výrazne príjemný zážitok z kúpeľov a radi sa za ňou i po rokoch vracajú,“ píše sa v petícii, ku ktorej sa prihlásilo za jeden deň viac ako tristo ľudí, medzi nimi aj profesionálni alebo amatérski umelci.Žiadajú tiež povolenie „aspoň slabého ozvučenia,“, ale aj neschválenie povinnosti ohlasovať každé vystúpenie aspoň deň dopredu.Kolonádový most mal byť zo zoznamu miest vyhradených pre pouličných umelcov vyčiarknutý už v roku 2013, vtedy si toto miesto ubránili.