Buckinghamský palác berie vážne tvrdenia o rasizme, na ktorý poukázala vojvodkyňa Meghan

Rozhovor s Oprah Winfreyovou

Kráľovská rodina čelila tlaku

9.3.2021 (Webnoviny.sk) - Britská kráľovská rodina sa bude venovať „znepokojivým“ rasovým otázkam, na ktoré v nedávnom rozhovore poukázala vojvodkyňa Meghan . Vo vyhlásení, ktoré cituje spravodajský portál BBC, to uviedol Buckinghamský palác, podľa ktorého takéto tvrdenia o rasizme „berú veľmi vážne“.Palác zverejnil vyhlásenie viac ako deň po tom, čo v USA odvysielali rozhovor princa Harryho a jeho manželky Meghan s Oprah Winfreyovou V ňom vojvodkyňa zo Sussexu, ktorá má otca belocha a matku Afroameričanku, okrem iného hovorila ako počas svojho pôsobenia v kráľovskej rodine zažila rasizmus a bezcitné zaobchádzanie.Počas rozhovoru odznelo, že napríklad, keď bola tehotná s ich synom Archiem, nemenovaný člen kráľovskej rodiny sa princa Harryho spýtal na to, akú tmavú pleť by jeho dieťa mohlo mať.Vojvoda zo Sussexu neskôr objasnil, že to nebola jeho stará mama, kráľovná Alžbeta II. , ani jej manžel princ Filip.Palác vo vyhlásení uviedol, že celá kráľovská rodina sa „so smútkom dozvedela celý rozsah toho, aké náročné boli posledné roky pre Harryho a Meghan“.„Spomenuté otázky, najmä tie o rase, sú znepokojujúce. Aj keď sa niektoré spomienky môžu líšiť, sú brané veľmi vážne a rodina ich bude riešiť súkromne," píše sa vo vyhlásení, v ktorom sa tiež uvádza, že „Harry, Meghan a Archie budú vždy veľmi milovaní členovia rodiny".Buckinghamský palác čelil pre rozhovor čoraz väčšiemu tlaku a najvyššie postavení členovia rodiny mali preň aj krízové stretnutie.Vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu začiatkom minulého roka oznámili, že odstupujú z pozície vyššie postavených členov kráľovskej rodiny a od 31. marca tak prestali plniť povinnosti v mene kráľovnej Alžbety II.. V súčasnosti žijú v Kalifornii.Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.