Mesto Poprad chce zrekonštruovať Brokoffov dom, je národnou kultúrnou pamiatkou

Mnohostrannejšie využitie

Potreba včasných opráv





Dom je pamiatkou na spišského sochára a rezbára Jána Brokoffa (1652–1718). Medzi najznámejšie diela rodáka zo Spišskej Soboty patrí socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú v roku 1683 umiestnili na Karlovom moste v Prahe. Je autorom aj ďalších umeleckých diel v Čechách, kde prežil väčšinu svojho života.





4.5.2024 (SITA.sk) - Mesto Poprad plánuje do budúcnosti zrekonštruovať jeden z meštianskych domov v mestskej časti Spišská Sobota. Brokoffov dom na Sobotskom námestí so súpisným číslom 1740 a 1741 je národnou kultúrnou pamiatkou.Samospráva už vyhlásila verejné obstarávanie na vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dozoru počas obnovy s predpokladanou hodnotou takmer 164-tisíc eur.Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie Zámerom mesta je komplexná rekonštrukcia objektu i priľahlého areálu. Podľa zverejnených dokumentov meštiansky dom, ktorý sa nachádza v mestskej pamiatkovej rezervácii, vznikol zlúčením dvoch renesančných domov a stojí pravdepodobne na troch gotických parcelách.Časť objektu na prízemí využíva Klub sobotčanov a Klub dôchodcov. „Predpokladom komplexnej obnovy objektu je jeho mnohostrannejšie využitie v zmysle zámeru schváleného Krajským pamiatkovým úradom pre účely reprezentatívne, klubové, ubytovacie,“ uvádza sa vo vestníku.Z analýzy stavebného vývoja budov z roku 1973 vyplýva, že pôvodne dva samostatné objekty vznikli v stredoveku koncom 16. storočia, pričom v prvej polovici 17. storočia boli oba domy spojené prejazdom. V rokoch 1973 až 1985 prešiel meštiansky dom generálnou obnovou. Objekt bol prestavaný na spoločenské účely.Na parcele číslo 1741 urobili nadstavbu s obytným podkrovím i nové zastrešenie. Podľa technickej správy k projektu je ale v súčasnosti napríklad časť omietok poškodená, rovnako drevené výplne okenných otvorov sú zastarané. V statickom posudku sa v prípade krovu nad prízemnou časťou objektu spomína aj konštrukcia s významnými poruchami s potrebou včasných opráv.