Hlavnú ulicu v Košiciach zaplnili historické vozidlá, bola medzi nimi aj Minerva AL z roku 1931 (video+foto)

Dvadsiaty ročník

Súťaž krásy

4.5.2024 (SITA.sk) - V piatok zaplnili košickú Hlavnú ulicu historické vozidlá. Na podujatí Cassovia Retro sa ich zišlo niekoľko desiatok. Ako pre agentúru SITA ďalej uviedol člen Veterán klubu Cassovia Retro Igor Michalčík, história podujatia siaha do roku 2001.Aktuálny ročník medzinárodného stretnutia historických vozidiel je jubilejný dvadsiaty. „Cassovia Retro je spojené s oslavami Dňa mesta Košice," dodal.„Hlavnú ulicu v Košiciach naplní množstvo veteránov," priblížil s tým, že ide ako o historické automobily, tak aj motocykle. Michalčík zdôraznil, že niektoré z nich majú vyše sto rokov.Poukázal, že medzi vozidlami by mal byť Ford T, ktorý čoskoro dovŕši storočnicu, ale spomenul i vozidlo Minerva AL z roku 1931.„Tá síce nemá sto rokov, ale je to unikátne vozidlo," poznamenal. Michalčík dodal, že na podujatí sú i rôzne klasické vozidlá, na ktoré si mnohí spomínajú, napríklad rôzne autá značky Škoda či Mercedes.Po odchode z Hlavnej ulice vyrazili veterány na tradičnú „spanilú jazdu" pričom ich cieľovou destináciou bolo Maďarsko.„Vyvrcholením Cassovia Retro je súťaž krásy, počas ktorej budú tieto historické autá a motocykle defilovať pred porotou. Tá určí, ktoré auto je najkrajšie, respektíve najlepšie zrenovované. Sú tam rôzne kategórie," doplnil Michalčík.Súťaž krásy historických vozidiel by sa mala konať v nedeľuna Hlavnej ulici v Košiciach.