Mesto Poprad rieši zvýšenú úmrtnosť obyvateľov, cintorín sa blíži k naplneniu svojej kapacity

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Pohrebno-cintorínske služby v Poprade v poslednom období pociťujú zvýšenú úmrtnosť a z toho vyplývajúci nárast počtu pohrebov. Len za víkend im pribudlo desať zosnulých. Pre agentúru SITA to uviedol konateľ mestskej spoločnosti Marek Budzák. Pochovávať podľa jeho slov stíhajú v normálnom režime, a to spravidla tretí deň od úmrtia.Mierne problémy má spoločnosť pri vybavovaní pohrebov. „Vypadla jedna z pracovníčok kancelárie, je na PN, a s tým súvisia dlhšie čakacie lehoty na administratívne zabezpečenie pohrebu, ako je nájomná zmluva na hrobové miesto, smútočné oznámenia, výber rakvy a ďalšieho vybavenia,“ vysvetlil Budzák.Miesta na pochovávanie zatiaľ na cintoríne majú, no postupne sa blížia k naplneniu kapacity cintorína vo Veľkej. Mesto plánuje v budúcom roku začať s prácami na rozšírení cintorína.„Pozemky potrebné na rozšírenie sú už vysporiadané a bolo vydané územné rozhodnutie. To nám umožňuje v prípade krajnej núdze a nedostatku miesta začať s pochovávaním aj na týchto pozemkoch. Veríme, že sa situácia upokojí a nebudeme nútení k takému kroku pristúpiť,“ poznamenal konateľ spoločnosti.Minuloročná skúsenosť s pandémiou ale podľa jeho slov ukázala, že najvyššia úmrtnosť bola v období december 2020 až marec 2021. V tomto období bol podľa Budzáka zvýšený počet úmrtí až o 50 percent oproti mesačnému priemeru.Mestská spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby zabezpečuje pohrebné obrady v Dome smútku v mestskej časti Veľká, a tiež výkopové práce na všetkých cintorínoch na území mesta, teda vo Veľkej, v Spišskej Sobote, Matejovciach a Strážach, aj pre ostatné pohrebné služby pôsobiace v Poprade.