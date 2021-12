Pri odosielaní zásielok a balíkov sa riaďte odporúčanými termínmi, radí Slovenská pošta

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

7.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská pošta odporúča, aby ľudia posielali zásielky pre ich doručenie pred Vianocami s dostatočným časovým predstihom. V rámci Slovenska by mali posielať pohľadnice, listy 2. triedy a balíky najneskôr v pondelok 20. decembra a listy 1. triedy v utorok 21. decembra.Ako v utorok informovala štátna poštová spoločnosť, v prípade zásielok do zahraničia je potrebné poslať listy najneskôr v piatok 17. decembra a balíky do štvrtka 16. decembra pre krajiny v Európe. V predvianočnom období prijme Slovenská pošta denne viac ako jeden milión listových zásielok a vyše 120-tisíc balíkov.Uplynulý týždeň zaznamenala absolútny rekord v dennom podaji, a to takmer 137-tisíc balíkov. „Keďže v tomto roku pošta opäť zaznamenáva viac ako 30-percentný nárast objemov balíkov v sieti, prirodzene očakáva počas vianočnej prevádzky aj nárast denného podaja balíkových zásielok až na 150 000 balíkov denne,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.Preto pošta zákazníkom odporúča, aby si posielanie zásielok nenechávali na poslednú chvíľu a najmä, aby využívali doručovanie do BalíkoBOXov, expresné služby a doručovanie kuriérmi. Aktuálne má Slovenská pošta 145 balíkových terminálov po celom Slovensku, ktoré sú dostupné 24 hodín denne.