Mesto Prešov má územný plán v interaktívnej mape

Manuál na používanie

Interaktívna mapa

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

1.4.2025 (SITA.sk) - Územný plán mesta Prešov už občania nájdu aj v interaktívnej mape. Má informatívny charakter a občania si ho môžu jednoducho a pohodlne prezerať.Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová , mesto má po novom zverejnený Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia už aj v interaktívnej mape. Tá je dostupná spolu s podrobným manuálom na používanie na webovej stránke mesta.„Na ďalších výkresoch územného plánu sa v súčasnosti intenzívne pracuje a budú postupne dopĺňané do interaktívnej mapy,“ uviedla Šitárová.Tento proces je podľa nej súčasťou vízie mesta Prešov vytvoriť jednotné miesto, kde budú všetky výkresy územného plánu mesta Prešov jednoducho prístupné, prehľadné a vždy aktuálne. Občanom to má umožniť rýchle a pohodlné prezeranie potrebných informácií.„Po kliknutí na horný panel s názvom ´Územný plán v interaktívnej mape mesta Prešov´ sa zobrazí interaktívna mapa, ktorá obsahuje aj nástroj na vyhľadávanie podľa čísla listu vlastníctva, čísla parcely alebo adresy, čo uľahčuje orientáciu v územnom pláne mesta,“ vysvetlila tlačová referentka.Zároveň upozornila, že územný plán v tejto forme má len informatívny charakter a nie je ho možné využiť na právne účely.Územný plán mesta Prešov je dokument, ktorý predstavuje súhrn pravidiel, respektíve podmienok, za akých je možné využívať územie. „Vychádza z koncepcie územného rozvoja a premieta ju do pravidiel,“ dodala Šitárová.