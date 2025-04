Zoroslav Kollár založil OZ Právo na pravdu, do verejného priestoru chce vrátiť dôveru a spravodlivosť – VIDEO

Zmeny a odborníci, ktoré Slovensko potrebuje

Pravda, dôvera a spravodlivosť vo verejnom priestore

Životná úroveň Slovákov

1.4.2025 (SITA.sk) - Známy právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár vstupuje do verejného života. Založil nové občianske združenie, prostredníctvom ktorého chce okrem iného poukazovať na kroky súčasných politikov.Ako uviedol pre agentúru SITA Zoroslav Kollár, občianske združeniebude postupne predstavovať systémové zmeny a odborníkov, ktoré potrebuje Slovensko. Od nového volebného systému, šetrenia vo verejnej a štátnej správe, zodpovednosť politikov a zmysluplné vykonateľné referendum.„Cieľom nie je hrať stále tú istú hru s tými istými politikmi, ktorí Slovensko do tohto stavu dostali. Cez politické trafiky a obhajobu iba svojich vlastných záujmov," podotkol Kollár.Cieľom občianskeho združeniaje podľa Zoroslava Kollára vrátiť občanom Slovenska pravdu, dôveru a spravodlivosť do verejného priestoru.„Občania majú právo vedieť, kam ich politici doviedli za uplynulé tri desaťročia, a ako z tejto situácie von," zdôraznil Zoroslav Kollár.Jeho občianske združenie už pripravilo dokument „Kam politici dostali Slovensko po 35 rokoch kapitalizmu".Poukazuje na to, ako sa prepadla životná úroveň Slovákov, ako upadlo školstvo, zdravotníctvo a dôvera v inštitúcie, ako regióny zaostávajú a mladí odchádzajú, a ako je Slovensko dnes montážnou dielňou a kolóniou bez skutočnej národnej a ekonomickej suverenity.„Už dlhší čas sledujete moje videá, v ktorých otvorene hovorím o tom, že Slovensko – tak, ako funguje dnes – nie je štátom pre bežných ľudí. A žiaľ, nefunguje tak už viac ako 35 rokov. Aj preto som sa rozhodol, že nechcem byť len ďalším hlasom nespokojnosti. Chcem byť súčasťou riešenia. Zároveň by som chcel osobne vyzvať a pozvať každého – ak súhlasíte s tým, čo hovoríme, pridajte sa k nám. Slovensko potrebuje ľudí, ktorí sa neboja postaviť za pravdu," uzavrel Zoroslav Kollár.