Mesto Prievidza sa zapojí do projektu transformácie uhoľných regiónov

Prievidza 27. augusta (TASR)- Prievidza sa zapojí do projektu budovania nízkouhlíkovej budúcnosti odolnej voči klimatickým zmenám v rámci komunitárneho programu Horizon 2020. Na spoluprácu mesto oslovila nemecká mimovládna organizácia ICLEI ako zástupcu jedného z pilotných regiónov v procese transformácie z uhoľného na iný typ priemyslu. Svojím hlasovaním ju odobrili aj tamojší mestskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní.Komunitárny program Horizon 2020 je jednou z iniciatív na európskej úrovni a je priamo fokusovaný na uhoľné regióny, ktoré budú čeliť transformácii.Technickými partnermi projektu TransCoal4Regions sú mimovládne a výskumné organizácie z Nemecka, Českej republiky, Holandska a jedna univerzita z Dánska. Partnermi z uhoľných regiónov sú okrem mesta Prievidza aj Ekonomická a sociálna rada ústeckého regiónu, Energetická agentúra Plovdiv z regiónu Stará Zagora v Bulharsku a Innovation City Management z Porúria v Nemecku."Prínos pre mesto z toho bude ten, že budú nám priamo radiť v rôznych problematických oblastiach, budú spolu s nami a inými regiónmi viesť odbornú debatu a budeme si aj medzi regiónmi vymieňať skúsenosti o transformácii, či už je to sociálna, alebo ekonomická transformácia, ekonomika alebo rôzne iné témy ako zabezpečenie energetických potrieb a vykurovania," ozrejmil vedúci kancelárie primátorky mesta Alojz Vlčko.Maximálnu predpokladanú výšku projektu stanovili na dva milióny eur, finálny rozpočet však ešte nie je známy, keďže prebieha jeho príprava. "Tento projekt je v plnej miere hradený z prostriedkov Európskej únie, takže my bude príjemca pomoci. Hlavný benefit pre mesto je, že by sme mohli získať na niekoľko rokov zamestnanca, ktorý by sa mohol venovať téme transformácie na úrovni realizácie projektu," dodal Vlčko.Uzávierka projektu je 6. septembra, informácia o výsledku vyhodnotenia má byť k dispozícii vo februári 2019, v prípade získania grantu sa s implementáciou má začať v máji 2019.Pomôcť k transformácii hornej Nitry po útlme ťažby uhlia má 80 projektových zámerov vo výške viac ako 1 miliarda eur. Tie predložili v uplynulom období samosprávy, podnikatelia i zástupcovia neziskového sektora na Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) pod vedením Jaroslava Bašku (Smer-SD). Prvý draft akčného plánu založeného na ekonomickom, sociálnom a environmentálnom pilieri vznikne v septembri. Dokument má schvaľovať vláda SR koncom tohto roka. Prípravu akčného plánu zastrešuje pracovná skupina pod gesciou Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.Termín, kedy sa začne s útlmom ťažby uhlia, známy nie je. Podpora výroby elektriny z domáceho uhlia v zmysle všeobecného hospodárskeho záujmu (VHZ) zatiaľ platí do roku 2030, minister hospodárstva SR Peter Žiga (Smer-SD) naposledy hovoril o skrátení termínu o päť až sedem rokov. Predstavitelia Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP) však deklarovali, že ťažba uhlia nie je naviazaná na VHZ a sú pripravení prispôsobiť ťažbu novým podmienkam.