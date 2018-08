V Babinej budú deti od septembra chodiť do novej škôlky

Ilustračná snímka Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Babiná 27. augusta (TASR) - V Babinej v okrese Zvolen nastúpia deti od 3. septembra do novej materskej školy (MŠ). Zariadenie postavili na mieste pôvodnej budovy MŠ, ktorá pochádzala ešte z konca 19. storočia.Podľa starostky Jany Gregušovej školu postavili za 12 mesiacov a dodávateľ ju odovzdal obci už v júni.uviedla.doplnila. Nová školská kuchyňa s posilneným personálnym obsadením bude môcť poskytnúť obedy aj novým stravníkom - sociálne odkázaným a poberateľom dôchodkov, ktorým obec poskytuje príspevok na stravnú jednotku za podmienky, že stravník má vyrovnané všetky záväzky voči obci.Predškoláci boli uplynulý školský rok, počas výstavby novej škôlky, dočasne umiestnení v priestoroch združenej budovy obce, ktorá je hneď vedľa MŠ. Pôvodný objekt materskej školy obec odkúpila pred asi tromi rokmi od evanjelickej cirkvi, dovtedy samospráva platila za prenájom. Budova však už po všetkých stránkach nespĺňala súčasné kritériá.V Babinej navyše počítajú v súvislosti so zvyšujúcou sa výstavbou rodinných domov s rastom počtu detí, a tým aj väčším záujmom rodičov o umiestnenie svojich ratolestí do predškolských zariadení.Výstavba novej MŠ vyšla obec na asi 360.000 eur.pripomenula starostka.