Mesto Trnava chystá zmeny v platenom parkovaní, niektoré osoby by mohli využívať miesta zdarma

Rezidentská karta sa oplatí

1.9.2021 (Webnoviny.sk) - Mesto Trnava chystá mesiac po zavedení nového všeobecne záväzného nariadenia o platenom parkovaní do praxe jeho prvé zmeny. Najvýznamnejšou má byť podľa hovorkyne radnice Veroniky Majtánovej možnosť pre rezidentov z platených zón poskytnúť svojim návštevám 48 hodín parkovania v určenom období v takejto zóne zadarmo.Využiť by ju mohli napríklad príbuzní, opatrovatelia, remeselníci alebo opravári. O zmenách všeobecne záväzného nariadenia budú hlasovať mestskí poslanci v septembri, účinnosť by nadobudlo 1. januára 2022.Získať obmedzený časový rozsah parkovania zadarmo prostredníctvom aplikácie pre mobilné telefóny budú môcť v prípade schválenia zmien nielen držitelia rezidentských parkovacích kariet, ale aj tí vlastníci alebo užívatelia bytov v spoplatnených zónach, ktorí auto a teda ani parkovaciu kartu nemajú.Regulácia statickej dopravy, ktorá bola spustená 1. augusta, funguje podľa primátora Petra Bročku podľa očakávaní.„Konkrétne, v spoplatnenej zóne R1 na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej sa uvoľnil dostatok parkovacích miest pre tamojších obyvateľov. Vďaka tomu môžeme rezidentom poskytnúť tento druh benefitu, pričom myslíme aj na ľudí, ktorí sami auto nevlastnia, no chcú umožniť parkovanie pre svoje návštevy,“ povedal Bročka.V Trnave nadobudlo 1. augusta účinnosť nové všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní v meste. Od tohto termínu platia zvýšené sadzby za parkovanie v centre mesta, rozšírili sa platené parkovacie zóny a pribudla aj prvá rezidentská zóna na sídlisku Ľudmily Podjavorinskej.V rezidentskej zóne sa za parkovanie platí počas celého týždňa, 24 hodín denne. Za hodinu parkovania zaplatí vodič cez aplikáciu 90 centov, v automate jedno euro a pri platbe SMS 1,10 eura. Rezidenti s trvalým alebo prechodným pobytom v tejto zóne, ktorí si vybavia rezidentskú kartu, môžu parkovať za jedno euro na rok.