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18. augusta 2026
Mesto Trnava obnovilo historickú Emmerovu vilu, otvorenie prinesie kaviareň aj prehliadky – FOTO
Tagy: Eurofondy Národná kultúrna pamiatka Prezentácia primátor mesta Trnava Program Slovensko Rekonštrukcia viceprimátorka
Historickú pamätihodnosť odkázal mestu bývalý majiteľ Kornel Emmer s podmienkou, že bude slúžiť ľuďom, pričom ďalšie priestory oživí víťazný súťažný projekt. Mesto Trnava dokončilo ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Historickú pamätihodnosť odkázal mestu bývalý majiteľ Kornel Emmer s podmienkou, že bude slúžiť ľuďom, pričom ďalšie priestory oživí víťazný súťažný projekt.
Mesto Trnava dokončilo pamiatkovú obnovu Emmerovej vily na Streleckej ulici. Národná kultúrna pamiatka, ktorú Trnave odkázal začiatkom minulého storočia v testamente jej niekdajší majiteľ Kornel Emmer s podmienkou, že bude slúžiť verejnosti, sa po rokoch chátrania vracia ľuďom v plnej kráse.
V septembri bude v časti zrekonštruovanej budovy otvorená kaviareň, ďalšie priestory oživí najlepší projekt, ktorý vzíde z verejnej obchodnej súťaže. Trnavčania budú mať prvú príležitosť pozrieť si obnovený interiér už v piatok 21. augusta počas viacerých komentovaných prehliadok.
„Emmerovu vilu chceme otvoriť Trnavčanom. Po Ružovom parku sa vracia život aj do domu, ktorý k nemu vždy patril. Nechceli sme z vily urobiť uzavretú pamiatku, kam sa raz za rok príde pozrieť pár ľudí. Chceli sme miesto, kde sa stretnete s priateľmi, dáte si kávu a popritom sedíte v krásnom prostredí. Obnova Emmerovej vily je ďalším kúskom skladačky zlatého veku rozvoja nášho mesta – je to náš odkaz pre budúce generácie," hovorí primátor Peter Bročka. Viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská dnes nad vstupom do jednej z miestností odhalila fotografiu Kornela Emmera, ktorý sa vo vile údajne narodil.
Emmerova vila je najstarší zachovaný letohrádok v Trnave, vznikol okolo roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára pôvodnej Trnavskej univerzity. Po roku 1946 v ňom bol domov dôchodcov, potom slúžila pionierom a po roku 1989 ju Trnavčania poznali ako Centrum voľného času Kalokagatia.
Táto mestská organizácia priestory uvoľnila v roku 2019. Andrej Havlík v nich pôsobil ako riaditeľ Kalokagatie 14 rokov, počas dnešnej prehliadky však viackrát skonštatoval, že interiér vôbec nespoznáva. Len s ťažkosťami našiel aj priestor, v ktorom mal celé roky riaditeľskú kanceláriu. Niektoré prístavby z čias socializmu boli odstránené, naopak, pri rekonštrukcii boli prinavrátené napríklad viaceré okná, ktoré boli v priebehu času zamurované.
Pamiatkový výskum odhalil aj viaceré tajomstvá objektu. V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla inšpirovaným zatienením antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nie je. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora.
V dolnej sále sú zachované odtlačky mimoriadne hodnotnej rokokovej štukovej výzdoby z čias, keď letohrádok patril univerzitnému semináru. Cez presklenú časť podlahy v jednej z miestností vidno zvyšky základov staršieho objektu, ktorý zanikol ešte pred výstavbou Emmerovej vily a žiadne informácie o ňom nie sú.
Mesto Trnava tento obnovu historickej pamiatky za 3,5 milióna eur spolufinancovalo z prostriedkov Európskej únie. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Programu Slovensko vo výške približne 2,2 milióna eur mohla samospráva pristúpiť ku komplexnej pamiatkovej obnove v plnom rozsahu od pivnice až po strechu.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava obnovilo historickú Emmerovu vilu, otvorenie prinesie kaviareň aj prehliadky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mesto Trnava dokončilo pamiatkovú obnovu Emmerovej vily na Streleckej ulici. Národná kultúrna pamiatka, ktorú Trnave odkázal začiatkom minulého storočia v testamente jej niekdajší majiteľ Kornel Emmer s podmienkou, že bude slúžiť verejnosti, sa po rokoch chátrania vracia ľuďom v plnej kráse.
V septembri bude v časti zrekonštruovanej budovy otvorená kaviareň, ďalšie priestory oživí najlepší projekt, ktorý vzíde z verejnej obchodnej súťaže. Trnavčania budú mať prvú príležitosť pozrieť si obnovený interiér už v piatok 21. augusta počas viacerých komentovaných prehliadok.
Návrat života do vily
„Emmerovu vilu chceme otvoriť Trnavčanom. Po Ružovom parku sa vracia život aj do domu, ktorý k nemu vždy patril. Nechceli sme z vily urobiť uzavretú pamiatku, kam sa raz za rok príde pozrieť pár ľudí. Chceli sme miesto, kde sa stretnete s priateľmi, dáte si kávu a popritom sedíte v krásnom prostredí. Obnova Emmerovej vily je ďalším kúskom skladačky zlatého veku rozvoja nášho mesta – je to náš odkaz pre budúce generácie," hovorí primátor Peter Bročka. Viceprimátorka Trnavy Eva Nemčovská dnes nad vstupom do jednej z miestností odhalila fotografiu Kornela Emmera, ktorý sa vo vile údajne narodil.
Emmerova vila je najstarší zachovaný letohrádok v Trnave, vznikol okolo roku 1770. Pôvodne slúžil na reprezentáciu a voľný čas študentom a pedagógom seminára pôvodnej Trnavskej univerzity. Po roku 1946 v ňom bol domov dôchodcov, potom slúžila pionierom a po roku 1989 ju Trnavčania poznali ako Centrum voľného času Kalokagatia.
Táto mestská organizácia priestory uvoľnila v roku 2019. Andrej Havlík v nich pôsobil ako riaditeľ Kalokagatie 14 rokov, počas dnešnej prehliadky však viackrát skonštatoval, že interiér vôbec nespoznáva. Len s ťažkosťami našiel aj priestor, v ktorom mal celé roky riaditeľskú kanceláriu. Niektoré prístavby z čias socializmu boli odstránené, naopak, pri rekonštrukcii boli prinavrátené napríklad viaceré okná, ktoré boli v priebehu času zamurované.
Unikátne nálezy v interiéri
Pamiatkový výskum odhalil aj viaceré tajomstvá objektu. V juhozápadnom salóne sa našla maľba s motívom tienidla inšpirovaným zatienením antických stavieb. Historik architektúry Peter Hudák zdôrazňuje, že ide o jedinečný motív, aký inde na Slovensku nie je. Odkazuje na návrhy Karla Friedricha Schinkela, architekta pruského kráľovského dvora.
V dolnej sále sú zachované odtlačky mimoriadne hodnotnej rokokovej štukovej výzdoby z čias, keď letohrádok patril univerzitnému semináru. Cez presklenú časť podlahy v jednej z miestností vidno zvyšky základov staršieho objektu, ktorý zanikol ešte pred výstavbou Emmerovej vily a žiadne informácie o ňom nie sú.
Mesto Trnava tento obnovu historickej pamiatky za 3,5 milióna eur spolufinancovalo z prostriedkov Európskej únie. Vďaka nenávratnému finančnému príspevku z Programu Slovensko vo výške približne 2,2 milióna eur mohla samospráva pristúpiť ku komplexnej pamiatkovej obnove v plnom rozsahu od pivnice až po strechu.
Zdroj: SITA.sk - Mesto Trnava obnovilo historickú Emmerovu vilu, otvorenie prinesie kaviareň aj prehliadky – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Eurofondy Národná kultúrna pamiatka Prezentácia primátor mesta Trnava Program Slovensko Rekonštrukcia viceprimátorka
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